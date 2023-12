Amex Carta Oro: una carta di credito, numerosi vantaggi esclusivi!

Amex Carta Oro è la carta di credito di American Express che ti offre vantaggi esclusivi, flessibilità di pagamento e sicurezza. Richiedila entro il 16 gennaio 2024 per beneficiare di uno sconto di 200€ su tutti i tuoi acquisti, se effettui una spesa di almeno 2000€ nei successivi 3 mesi all’attivazione della carta.

Amex Carta Oro: tutti i vantaggi

Amex Carta Oro è accettata in tutto il mondo e, per questo motivo, ti permette di fare acquisti di beni e servizi in qualsiasi negozio fisico oppure online, nonché di prelevare contanti sia in Italia che all’estero. È possibile effettuare gli acquisti in totale comodità, scegliendo il metodo di pagamento più adatto: a saldo, oppure a rate con un TAN/TAEG del 14%/24,19%. Puoi anche usufruire di una linea di credito personalizzata fino a 15.000€.

Tra i vantaggi esclusivi per i titolari, ci sono sconti annuali per i concerti e i viaggi. Ogni anno hai a disposizione 50€ di sconto da utilizzare nella stessa sezione per prenotare hotel e voli, nonché per acquistare biglietti su Vivaticket, il portale che ti permette di acquistare biglietti per concerti, spettacoli, mostre e molto altro ancora. Puoi anche accedere a prevendite e vendite promozionali di biglietti per i tuoi eventi preferiti grazie ad American Express Experiences.

Con la Carta Oro puoi accedere gratuitamente al programma Priority Pass, che ti permette di entrare in oltre 1.200 salotti VIP aeroportuali in tutto il mondo, e di avere due ingressi gratuiti ogni anno. Puoi anche beneficiare di sconti esclusivi presso i partner Hertz e Avis per il noleggi di auto, e di un credito fino a 100$ da utilizzare per i servizi accessori dell’hotel o per ottenere una camera migliore, su disponibilità, se prenoti tramite la sezione viaggi del sito di American Express presso una struttura partecipante al programma The Hotel Collection.

I requisiti per richiedere la carta includono la residenza in Italia, un reddito annuale lordo di almeno 25.000€ e un IBAN SEPA non collegato a una carta prepagata. Puoi compilare il modulo di richiesta online in pochi minuti per ricevere la carta pochi giorni dopo e utilizzarla da subito.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.