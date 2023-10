Ti piace spendere? Amex Carta Oro ti regala 400€ di sconto

Amex Carta Oro è la carta di credito perfetta per chi fa acquisti sostanziosi in un anno. Regala infatti 400€ di sconto se viene fatta una spesa di almeno 8000€ nei primi 12 mesi dall’attivazione della carta.

Carta Oro ha una quota gratuita per il primo anno e offre tutti i vantaggi e i servizi offerti da American Express, tra voucher viaggi, assicurazioni, punti accumulati sugli acquisti e tanto altro.

Amex Carta Oro: la carta che premia gli acquisti

Lo sconto di 400€ offerto da Amex Carta Oro è valido se richiedete la carta entro il 23 novembre. Per farlo è sufficiente cliccare il tasto “Richiedila Ora” che vi trovate subito davanti, seguendo i passi indicati dalla procedura. Fornite i documenti richiesti e l’IBAN del conto corrente che avete intenzione di collegare per attivare subito la carta. Se raggiungerete una spesa totale di 8000€ nei primi 12 mesi dall’attivazione, lo sconto di 400€ vi verrà scalato direttamente nel saldo della carta.

Ma quali sono gli altri vantaggi? Carta Oro permette innanzitutto di accumulare punti su tutti gli acquisti con il programma Club Membership Rewards, che regala un punto per ogni euro speso. I punti accumulati possono essere utilizzati per richiedere ulteriori sconti oppure scegliere uno dei premi del catalogo interno.

Amex Carta Oro fornisce anche fino a 50€ di sconto su Vivaticket per i concerti ed eventi simili, insieme a 50€ per voucher viaggi da spendere per prenotare hotel, voli e noleggi auto direttamente dalla sezione dedicata del sito di American Express. Non mancano 149€ per il Priority Pass, che fornisce l’accesso a oltre 1200 salotti VIP in tutto il mondo.

A ciò si aggiungono un’assicurazione World Travel Assist che fornisce una copertura fino a 3000€ per le spese mediche, fino a 100$ da spendere negli hotel per ottenere una camera migliore e Amex Offers, per ricevere sconti e offerte direttamente tramite American Express senza fornire codici o voucher.

Tutti gli acquisti fatti con Amex Carta Oro sono protetti da una tutela fino a 90 giorni in caso di furto o danneggiamento del bene. La protezione antifrode copre in caso di uso illecito della carta, fornendone una gratuita in sostituzione. L’assistenza clienti è sempre a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, per qualsiasi evenienza.

