Amex Carta PAYBACK: la carta che ti premia ogni volta che la usi

Trasforma le tue spese in vantaggi con Amex Carta PAYBACK, una carta che ti regala punti quando la usi, oltre a offrirti tutti i vantaggi classici di una carta di credito American Express, come flessibilità di pagamento, carta supplementare e assicurazioni per proteggere i tuoi acquisti.

Amex Carta PAYBACK: più acquisti più ottieni!

Con Amex Carta PAYBACK ottieni 1 Punto PAYBACK per ogni 2 euro spesi. Questo vale per tutti i tuoi acquisti, anche presso gli esercizi commerciali che non sono partner del programma. Quando acquisti presso i partner, tuttavia, puoi ottenere il doppio dei punti. Tutto quello che devi fare è soltanto mostrare il codice sul retro della carta. I punti accumulati possono essere riscattati per ottenere ulteriori sconti attraverso i coupon riscattabili.

Ecco i benefici che ottieni una volta richiesta:

Quota annuale gratuita : non dovrai pagare alcun canone periodico per tutta la durata del rapporto.

: non dovrai pagare alcun canone periodico per tutta la durata del rapporto. Flessibilità di pagamento : scegli tu se pagare i tuoi acquisti con saldo o a rate.

: scegli tu se pagare i tuoi acquisti con saldo o a rate. TAN/TAEG del 12%/14,31% .

. Protezione antifrode : ti protegge in caso di utilizzo illecito della tua carta.

: ti protegge in caso di utilizzo illecito della tua carta. American Express Experiences : ti consente di acquistare

: ti consente di acquistare Carta supplementare inclusa con cui puoi accumulare ancora più punti.

Per ottenerla non devi far altro che fare clic su “Richiedi ora la Carta” nella pagina ufficiale e seguire le procedure indicate, fornendo le informazioni e i documenti richiesti. La carta ti verrà spedita a casa subito dopo. I requisiti per averla includono l’iscrizione al programma PAYBACK, essere residenti in Italia e avere un indirizzo di corrispondenza Italiano, avere un conto corrente non collegato a nessuna carta prepagata e un reddito annuo lordo di almeno 11.000€.

Puoi ovviamente controllare l’estratto conto e tutto il resto anche dall’app per smartphone, disponibile per Android e iOS. È anche possibile collegarla ad Apple Pay per pagare comodamente con iPhone o Apple Watch. La protezione per gli acquisti ti tutela inoltre fino a 90 giorni in caso di furto o danneggiamento del bene.

