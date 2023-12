Amex Carta PAYBACK: la carta definitiva per ottenere sconti

Amex Carta PAYBACK è la soluzione gratuita e ideale se cerchi una carta di credito che ti offre molti vantaggi e ti fa risparmiare sui tuoi acquisti. Richiedendola puoi infatti partecipare al programma PAYBACK, da cui prende il nome. Si tratta di un grande programma fedeltà che ti consente di accumulare punti ogni volta che usi la tua carta, sia presso i partner, tra cui figurano supermercati, librerie, benzinai e molto altro, sia presso qualsiasi altro esercizio commerciale e online.

I vantaggi che puoi ottenere con Amex Carta PAYBACK

I punti che guadagni con Amex Carta PAYBACK possono essere utilizzati per richiedere buoni sconto ma anche premi dal catalogo. In questo modo, puoi trasformare le tue spese in opportunità di risparmio o beni.

Quando fai un acquisto presso un negozio, ti basta esibire il codice sul retro della carta per iniziare ad accumulare punti. Inoltre, grazie alla carta supplementare inclusa, puoi accumulare ancora più punti sugli acquisti, in modo da raggiungere rapidamente un buon castelletto.

Amex Carta PAYBACK è anche una carta di credito conveniente e sicura. Oltre a essere gratuita, non ha alcun costo di attivazione o di rinnovo e ti permette di pagare con saldo o a rate mensili, con un TAN/TAEG del 12%/14,31% . Ti protegge da eventuali frodi o smarrimenti, con il blocco della carta e la sostituzione gratuita. Non manca una tutela su tutti gli acquisti, che ti copre fino a 90 giorni in caso di furto o danneggiamento del bene. Hai anche accesso a servizi esclusivi, come la prevendita di biglietti per eventi e spettacoli, oltre a poter pagare comodamente con iPhone o Apple Watch.

I requisiti per richiedere la carta includono un reddito annuale lordo di almeno 11.000€ e l’iscrizione al programma PAYBACK, oltre a un conto corrente bancario o postale che non sia già collegato a una carta prepagata.

