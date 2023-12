Amex Carta PAYBACK: ti premia ogni volta che la usi

Amex Carta PAYBACK è una carta di credito gratuita, che puoi richiedere online e utilizzare per tutti i tuoi acquisti, ricevendo punti da riscattare per sconti o premi. La carta prende il nome dal programma PAYBACK, con cui è possibile ottenere punti acquistando presso qualsiasi esercizio commerciale e online. Trattandosi di una carta di credito, potete inoltre pagare con comodità, usufruendo di termini dilazionati e altri vantaggi.

Amex Carta PAYBACK: la carta che ti riempie di ricompense

Amex Carta PAYBACK ha una quota annuale gratuita e ti offre la flessibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate. Puoi decidere di pagare l’intero importo della tua spesa entro il giorno di scadenza del pagamento, oppure di dilazionare il pagamento in comode rate mensili, a partire da un minimo del 6% del saldo. Inoltre, puoi richiedere una carta supplementare inclusa nella quota gratuita, per condividere i vantaggi con chi vuoi tu, come un familiare o un amico, e accumulare ancora più punti. La carta ti offre anche una protezione antifrode, una linea di credito personalizzata e l’accesso a prevendite per concerti con 48 ore di anticipo con American Express Experiences.

I punti PAYBACK che accumuli con la Carta possono essere usati presso i partner del programma, trasformandoli in buoni sconto, premi o donazioni. Puoi anche consultare il catalogo online e scegliere tra migliaia di prodotti e servizi, come elettrodomestici, viaggi, abbonamenti, buoni carburante e molto altro.

Puoi richiedere Carta PAYBACK online in pochi minuti, compilando il modulo di richiesta e inviando la documentazione necessaria. Se la tua richiesta sarà approvata, riceverai la Carta a casa tua entro 15 giorni lavorativi. I requisiti includono l’iscrizione al programma PAYBACK, residenza in Italia, un conto corrente bancario non collegato a una carta prepagata e un reddito annuale di almeno 11.000€. Non è necessario stampare nulla e per inviare i documenti basta una semplice foto con il tuo smartphone.

