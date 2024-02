Amex Carta PAYBACK ti regala 100€ di sconto sugli acquisti!

Amex Carta PAYBACK è la carta che offre vantaggi esclusivi ai titolari durante gli acquisti presso tutti i negozi. Richiedi la carta entro il 19 febbraio per avere la possibilità di risparmiare 100€ su qualsiasi spesa e beneficiare di tutte le comodità include da American Express.

Amex Carta PAYBACK: l’imperdibile sconto da 100€

Amex Carta PAYBACK è una carta di credito completamente gratuita che ti consente di accumulare punti PAYBACK ogni volta che la usi. Questi punti possono essere convertiti in coupon sconto per i tuoi futuri acquisti. Per ogni 2 euro spesi, guadagni 1 Punto PAYBACK e se effettui acquisti presso i partner del programma, i punti raddoppiano! Ti basta sempre esibire il codice a barre della carta sul retro.

Hai tutti i vantaggi classici che puoi avere con una carta di credito, come la possibilità di dilazionare i pagamenti, avere una carta supplementare e assicurazioni per proteggere i tuoi acquisti. Scegli tu se pagare con saldo o a rate, attraverso un TAN/TAEG del 12%/14,31%. Trattandosi di un’American Express è accettata in tutto il mondo e non avrai problemi a effettuare acquisti ovunque i trovi. Ti offre anche una linea di credito personalizzata fino a 10.000€, per acquistare qualsiasi bene senza preoccuparsi dei limiti di spesa.

Per ottenere i 100€ ti basta diventare titolare della carta entro il 19 febbraio ed effettuare una spesa di almeno 250€ nei primi tre mesi dall’emissione della carta. Per richiederla devi anche far parte del programma PAYBACK, a cui è necessaria un’iscrizione prima della richiesta della carta.

I requisiti includono la residenza in Italia, un indirizzo di corrispondenza italiano, un conto corrente non associato a una carta prepagata e un reddito annuo lordo di almeno 11.000€.

Per avviare la procedura di richiesta, ti basta andare nella pagina ufficiale Amex PAYBACK e fare clic su “Richiedi ora la carta”. Segui i passaggi e fornisci le informazioni richieste, insieme ai documenti personali, per avere la carta pochi giorni dopo spedita direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.