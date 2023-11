Amex Carta PAYBACK ti regala sconti o premi sui tuoi acquisti

Ottenete sconti o premi con Amex Carta PAYBACK di American Express, una carta di credito gratuita con cui poter accumulare punti a ogni acquisto da riscattare tramite il programma PAYBACK. È sicura ogni volta che la usate e i vantaggi includono anche i negozi che non sono partner del programma.

Amex Carta PAYBACK: rendete vantaggiosi i vostri acquisti

Con Amex Carta PAYBACK potete scegliere di pagare a saldo o a rate, in base alle vostre esigenze. Offre una linea di credito personalizzata fino a 10.000€, TAN/TAEG del 12%/14,31% e la protezione antifrode in caso di uso illecito della carta da parte di terzi. La quota è completamente gratuita, e se inoltre volete condividere i vantaggi della vostra carta con un’altra persona, potete richiedere una carta supplementare inclusa con cui ottenere ancora più punti.

Una delle caratteristiche interessanti della carta è proprio il programma PAYBACK, da cui prendere il nome, che permette di trasformare le vostre spese quotidiane in fantastici premi e sconti. Con la carta potete infatti accumulare 1 punto PAYBACK per ogni 2 euro spesi, su tutti i vostri acquisti. E se acquistate presso i partner PAYBACK, accumulate punti due volte: una volta grazie alla carta e una volta grazie al codice a barre e al numero di carta fedeltà, presenti sul retro.

I punti PAYBACK che accumulate con la carta vengono accreditati automaticamente sul vostro conto PAYBACK e potete usarli presso i partner del programma, trasformandoli ad esempio in buoni sconto per rifornimenti di carburante con Esso, la spesa presso i supermercati, per acquistare biglietti per il cinema, voli, soggiorni e molto altro ancora. Potete anche scegliere di donare i vostri punti a una delle associazioni benefiche partner del programma.

Non perdete quindi tempo e richiedete subito Amex Carta PAYBACK, direttamente dal sito di American Express, per inizia a godere di tutti i vantaggi.

