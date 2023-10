Amex Carta Platino Business: 2000€ di sconto con la nuova promo

Richiedete ora Amex Carta Platino Business per avere uno sconto di 2000€ sugli acquisti, se fate una spesa di 50.000€ nei primi 12 mesi dopo l’attivazione. Carta Platino Business è una delle carte che offre più vantaggi, con programmi per collezionare punti e ottenere sconti, assicurazioni su acquisti e viaggi, voucher e molto altro.

Con Carta Platino avrete il massimo della comodità ovunque vi troviate, grazie anche a un’assistenza prioritaria su tutto.

Amex Carta Platino Business nel dettaglio

Amex Carta Platino Business ha una quota mensile di 60€ deducibile fiscalmente. Include inoltre delle carte supplementari, tra cui una 1 carta Platino Business e 98 carte Oro Business che è possibile controllare direttamente dalla propria area privata, attraverso limiti di spesa e prelievo. Le spese effettuate con le carte saranno visibili nell’estratto conto della carta principale.

Carta Platino Business include numerosi vantaggi al livello assicurativo, che permettono di essere sempre al riparo da imprevisti di viaggio, come infortuni o emergenze mediche e personali all’estero. L’assistenza immediata è disponibile 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana. In caso di furto o smarrimento della carta, Amex vi proteggerà dall’utilizzo illecito con il blocco, fornendovi una carta sostitutiva senza costi aggiuntivi. Il pagamento per gli acquisti può essere dilazionato fino a 58 giorni senza oneri.

Sono inoltre inclusi fino a 150€ di voucher viaggi da usare sulla sezione viaggi di American Express, per prenotare hotel, oltre che un’iscrizione gratuita a Priority Pass di livello prestige, per l’accesso a salotti VIP.

Tutte le transazioni effettuate con Carta Platino Business sono protette dal sistema SafeKey, basato su 3D Secure. Ogni volta che effettuate un acquisto, l’operazione verrà verificata attraverso l’invio di un codice temporaneo via email o tramite SMS, una notifica di conferma inviata all’app oppure inserendo parte del PIN.

Con il programma Membership Rewards vincete inoltre punti per ogni euro speso nei vostri acquisti, ottenendo premi come voucher o altro proposto nel catalogo interno.

Richiedete ora Amex Carta Platino Business per il massimo del comfort, ovunque.

