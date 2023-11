Amex Carta Platino Business, 2000 euro di sconto sui tuoi acquisti

Desideri avere una carta di credito perfetta e pensata per adattarsi a tutte le esigenze? Non a caso, American Express ha pensato di mettere a disposizione degli utenti delle carte che offrono numerosi vantaggi che non puoi di certi farti scappare.

Se richiedi subito Carta Platino Business di American Express puoi avere uno sconto di ben 2.000 di sconto sui tuoi acquisti spendendo 50.000 euro nei primi 12 mesi dall’attivazione. Stiamo dunque parlando di un grande vantaggio se pensiamo che ormai tutti i pagamenti (o quasi) al giorno d’oggi vengono effettuati con carta. Oltre a questo vantaggio, Carta Platino Business offre ulteriori benefici che includono voucher, sconti e assicurazioni su viaggi o acquisti.

Nello specifico, la carta Platino Business Amex ha una quota mensile pari a 60 euro. In caso di smarrimento o furto della tua Carta, sei protetto dall’uso illecito della Carta da parte di terzi e ricevi una sostitutiva senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Carta Platino Business: i vantaggi

Con carta Platino Business American Express i tuoi acquisti saranno finalmente sicuri e non dovrai più preoccuparti di nulla. Adori effettuare acquisti online, approfittando nelle numerose offerte che vengono messe a disposizione degli utenti dai diversi siti web? Questa carta è perfetta per te! se ti piace fare acquisti online, infatti, potrai farlo in sicurezza grazie a SafeKey, la tecnologia 3D Secure per proteggerti dalle frodi mentre acquisti online. In più, per gestire tutto al meglio è disponibile un’app che puoi scaricare in pochi semplici click. In alternativa puoi registrarti ai servizi online sul sito web dedicato.

I viaggi fanno parte delle tue passioni? Amex Carta Platino Business include fino a 150 euro di voucher viaggi che è possibile utilizzare nella sezione viaggi di American Express per prenotare hotel. Per te anche l’iscrizione gratuita a Priority Pass livello Prestige.

Non perdere altro tempo, approfitta dei vantaggi che American Express ha deciso di includere e di mettere a disposizione di tutti gli utenti che vogliono una carta sicura.

