Amex Carta Platino Business: richiedila per avere 2000€ di sconto

Amex Carta Platino Business è la carta aziendale perfetta per chi viaggia spesso o effettua frequentemente degli acquisti. Include infatti numerosi vantaggi con cui poter ottenere sconti in esclusiva, voucher viaggi, assicurazioni per ogni evenienza e molto altro.

Attivando la carta entro il 23 novembre 2023, è possibile ottenere fino a 2000€ di sconto sui vostri acquisti. Ecco tutti i dettagli.

Amex Carta Platino Business: sconti esclusivi su viaggi e tanto altro

Per ottenere lo sconto di 2000€, è necessario richiedere Amex Carta Business interamente online entro la data indicata sopra. Una volta attiva la carta, bisognerà effettuare una spesa di almeno 50.000€ nei primi 12 mesi, per far si che lo sconto venga riconosciuto.

La carta ha una quota mensile di 60€, per un totale di 720€ l’anno. Consente di pagare con comodità: avete fino a 58 giorni di tempo per saldare i vostri acquisti aziendali, senza oneri aggiuntivi. Club Membership Rewards consente di accumulare un punto per ogni euro speso, nonché riscattare ulteriori sconti o premi dal catalogo interno con i punti accumulati.

Se viaggiate spesso, Amex Carta Platino Business vi fornisce fino a 150€ di voucher viaggi ogni anno, insieme a un’iscrizione gratuita al Priority Pass di livello prestige, che vi fornisce accesso ai salotti VIP di tutto il mondo.

Non manca un’assicurazione inclusa che vi copre su infortuni ed emergenze mediche, anche all’estero, con un’assistenza sempre raggiungibile.

È possibile ottenere 1 carta Platino e fino a 98 carte Oro supplementari, da fornire ai propri dipendenti e controllare direttamente dall’area privata per quanto riguarda i limiti di spesa. Tutte le transazioni effettuate, verranno riportate a parte nel resoconto della carta base.

Ogni acquisto effettuato con Amex Carta Platino Business è verificato tramite SafeKey, una tecnologia basata su 3D secure che autentica le operazioni attraverso un codice OTP spedito via SMS da inserire nell’app, oppure parte del PIN. Il servizio clienti è attivo tutti i giorni dell’anno e tutte le ore del giorno, per qualsiasi tipologia di richiesta.

