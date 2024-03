Analista di criptovalute Leb Crypto rivela un'enorme previsione su Ripple

Gli analisti ritengono che Ripple supererà il suo attuale ATH di 3,84$. Nel frattempo, BNB Chain ha aggiunto un’opzione di rollup-as-a-service per aiutare le reti L2 a crescere nel suo ecosistema. Inoltre, NuggetRush ha venduto oltre 232 milioni di token NUGX, avvicinandosi alla fine della sua ICO di criptovalute.

NuggetRush (NUGX) vende più di 232 milioni di token

NuggetRush (NUGX) è un nuovo progetto DeFi che mescola i giochi play-to-earn con il divertimento della cultura dei meme per dare ai giocatori gli strumenti necessari per diventare finanziariamente indipendenti e guadagnare molto denaro. I giocatori possono cercare oro e minerali rari in questo divertente gioco minerario virtuale e poi scambiarli con denaro reale.

Inoltre, il gioco incoraggia i giocatori a partecipare ai tornei. Ancora, vuole diventare più famoso aggiungendo NFT popolari e un marketplace per scambiare oggetti di gioco.

Il token NUGX vale ora 0,019 $ dopo che il suo valore è aumentato del 90%. Questo token non solo ti permette di utilizzare le funzioni del gioco, ma dà anche accesso a opportunità di reddito passivo, rendendola un buon token per fare HODL.

Sono stati venduti 232 milioni di token e raccolti 3 milioni di dollari per il progetto. La community delle criptovalute ne è felice. Per questo motivo, NuggetRush è considerata la migliore ICO con il potenziale di dare agli investitori un enorme ROI quando il prezzo salirà a 0,10 $.

Gli analisti prevedono che Ripple (XRP) supererà quota 3,84 $

L’esperto di criptovalute Leb Crypto ha previsto che il prezzo di Ripple (XRP) salirà nei prossimi mesi. L’esperto ha scritto nel suo post su X che Ripple supererà il massimo storico di 3,84 $ prima o dopo l’halving di Bitcoin il mese prossimo.

Se XRP tornerà ai massimi storici del 2018 di 3,84 $, il guadagno sarà di oltre il 560% rispetto al prezzo attuale. L’esperto ha notato che il rialzo sarà guidato da un mercato delle criptovalute generalmente positivo nelle settimane precedenti l’halving.

Leb ha detto che intorno alla data dell’halving, i prezzi del Bitcoin potrebbero raggiungere i 100.000 $. Secondo l’analista, questa mossa permetterà ad altri altcoin come XRP di brillare e raggiungere nuovi massimi. Anche altri analisti come Dark Defender e Egrag Crypto sostengono un rialzo di Ripple nei prossimi mesi.

Binance Coin (BNB) svela il Raas per promuovere lo sviluppo delle blockchain L2

Giovedì, il team di BNB Chain ha introdotto una nuova offerta chiamata Rollup-as-a-Service (RaaS). L’obiettivo di questa offerta è quello di promuovere lo sviluppo di reti L2 sulla BNB Chain. Di conseguenza, gli sviluppatori saranno in grado di distribuire i rollup su diverse blockchain continue e di usufruire di opzioni no-code.

Nel frattempo, Binance Coin si posiziona tra le migliori 5 criptovalute per capitalizzazione di mercato. La sua blockchain è la terza rete DeFi in termini di TVL. Nell’ultima settimana Binance Coin ha registrato un enorme rialzo nonostante la battaglia di Binance con le autorità di regolamentazione.

I dati di CoinMarketCap hanno mostrato che il prezzo dell’altcoin è passato da un minimo settimanale di 471,92 $ a un picco di 628,45 $. Inoltre, Binance Coin ha registrato un aumento del 67,7% sul grafico mensile e del 78,0% su quello annuale, segno di una grande adozione da parte degli investitori.

Considerazioni finali

Tra i recenti sviluppi e movimenti di prezzo nell’ecosistema BNB e Ripple, NuggetRush sta lasciando il segno nello spazio delle criptovalute. Si tratta di un gioco di estrazione mineraria che ha catturato l’interesse degli investitori con l’aumento della FOMO.

Una volta lanciato, il progetto prevede di diversificarsi in altre aree per aggiungere maggiore utilità alla sua piattaforma. Per questo motivo il token NUGX è una buona criptovaluta da acquistare, in quanto rappresenta la chiave per l’utilizzo della piattaforma.

