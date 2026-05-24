Analizzare i CEO con l'AI per migliorare le proprie abitudini

Ogni volta che un’azienda cambia guida e il nuovo dirigente prende decisioni che ribaltano la direzione precedente, succede qualcosa di interessante per chi osserva dall’esterno. Diventa più semplice leggere la sua logica. È come guardare qualcuno riordinare una stanza: dalle cose che butta via, da quelle che sposta e da quelle che lascia esattamente dov’erano, si capisce molto di come ragiona.

Nel mondo della tecnologia, ad esempio, capita regolarmente che un nuovo responsabile arrivi alla guida di una divisione in difficoltà e nel giro di pochi mesi faccia delle scelte che cambiano l’umore di un’intera comunità di utenti. Ad esempio, taglia i prezzi dei servizi, cancella i progetti che nessuno aveva richiesto, apre canali di comunicazione diretta con chi usa il prodotto, accelera il ritmo degli aggiornamenti. Sono mosse concrete, e nascondono principi di gestione che valgono ben oltre la sala riunioni.

La cosa affascinante è che oggi l’intelligenza artificiale può prendere le dichiarazioni pubbliche, le interviste, le decisioni documentate di un dirigente e scomporle nei principi che le guidano. E poi verificare se quei principi funzionano anche applicati a contesti completamente diversi, come la gestione della propria vita quotidiana.

Chiedere all’AI di analizzare uno stile di leadership

Il primo passo è scegliere un dirigente che si ammira, e e chiedere al chatbot di analizzarne l’approccio.

Prompt da utilizzare: Analizza lo stile di leadership di [nome del CEO], basandoti sulle dichiarazioni pubbliche, le interviste e le decisioni prese nel suo ruolo attuale. Identifica i principi chiave del suo approccio decisionale e spiega come si riflettono nelle sue scelte concrete.

Quello che il chatbot restituisce non è una biografia o un elenco di meriti, ma i criteri che guidano le scelte, le priorità implicite, i compromessi accettati e quelli rifiutati. Da questo tipo di analisi emergono alcuni schemi ricorrenti che si ritrovano, con delle variazioni, nello stile di molti dirigenti efficaci.

Il principio dell’utente al centro : I dirigenti che producono risultati rapidi partono quasi tutti dalla stessa domanda: cosa vogliono davvero le persone che usano il prodotto? Non cosa suona bene in una presentazione agli investitori, cosa serve concretamente a chi sta dall’altra parte.

: I dirigenti che producono risultati rapidi partono quasi tutti dalla stessa domanda: cosa vogliono davvero le persone che usano il prodotto? Non cosa suona bene in una presentazione agli investitori, cosa serve concretamente a chi sta dall’altra parte. La mentalità da costruttore di piattaforme : Un’azienda focalizzata sul prodotto ragiona spesso in modo lineare: creare qualcosa, venderlo, migliorarlo. Una piattaforma, invece, funziona come un ecosistema interconnesso. Le decisioni non vengono prese solo in base al successo di un singolo servizio, ma anche in base a quanto aiuta gli utenti a restare dentro l’intero sistema.

: Un’azienda focalizzata sul prodotto ragiona spesso in modo lineare: creare qualcosa, venderlo, migliorarlo. Una piattaforma, invece, funziona come un ecosistema interconnesso. Le decisioni non vengono prese solo in base al successo di un singolo servizio, ma anche in base a quanto aiuta gli utenti a restare dentro l’intero sistema. L’esecuzione centrata sulla comunità : Un tema ricorrente tra i dirigenti che hanno la capacità di invertire la rotta, è che l’organizzazione era diventata “troppo rivolta verso l’interno”. La risposta è quasi sempre la stessa: aprire canali di ascolto, accelerare i tempi di risposta, costruire cicli rapidi tra chi sviluppa e chi usa.

: Un tema ricorrente tra i dirigenti che hanno la capacità di invertire la rotta, è che l’organizzazione era diventata “troppo rivolta verso l’interno”. La risposta è quasi sempre la stessa: aprire canali di ascolto, accelerare i tempi di risposta, costruire cicli rapidi tra chi sviluppa e chi usa. L’innovazione senza nostalgia: Quando i migliori dirigenti parlano di “ritorno alle origini”, non intendono ricreare il passato. Intendono recuperare lo spirito originale, l’audacia, la creatività, la disponibilità a rischiare, e applicarlo al presente. Guardare indietro per trovare ispirazione è produttivo; guardare indietro per trovare comfort è una trappola.

Tradurre quei principi nella vita quotidiana

Ecco dove l’esercizio diventa personale. Il secondo step consiste nel chiedere al chatbot di prendere i principi identificati e verificare come si applicano alla gestione della propria vita, del proprio lavoro, delle proprie priorità.

Prompt da utilizzare: Ora prendi i principi di leadership che hai identificato e applicali alla gestione della mia vita quotidiana e delle mie abitudini lavorative. Per ogni principio, suggerisci un cambiamento concreto e praticabile.

Il risultato può essere illuminante!

Costruire attorno ai propri “utenti fondamentali” : Per un’azienda, gli utenti fondamentali sono i clienti. Per ciascuno di noi, sono la nostra energia, i nostri obiettivi, le nostre relazioni, la nostra creatività, il nostro equilibrio mentale. La domanda chiave diventa: cosa migliora concretamente la mia esperienza quotidiana? Non cosa sembra impressionante visto dall’esterno, non cosa gli altri si aspettano da me, cosa rende effettivamente la mia giornata migliore. È una domanda semplice che produce risposte scomode, perché spesso la risposta onesta non coincide con quella socialmente accettabile.

: Per un’azienda, gli utenti fondamentali sono i clienti. Per ciascuno di noi, sono la nostra energia, i nostri obiettivi, le nostre relazioni, la nostra creatività, il nostro equilibrio mentale. La domanda chiave diventa: cosa migliora concretamente la mia esperienza quotidiana? Non cosa sembra impressionante visto dall’esterno, non cosa gli altri si aspettano da me, cosa rende effettivamente la mia giornata migliore. È una domanda semplice che produce risposte scomode, perché spesso la risposta onesta non coincide con quella socialmente accettabile. Ragionare da costruttore di piattaforme : Invece di ossessionarsi con un singolo traguardo, costruire sistemi che supportano più risultati simultaneamente. Dormire meglio porta a maggiore concentrazione, maggiore concentrazione porta a un lavoro migliore, un lavoro migliore porta a più opportunità, più opportunità portano a più libertà. La mentalità da costruttore di piattaforme si chiede: quali fondamenta rendono tutto il resto più facile? Quelle fondamenta sono le routine, la salute, l’organizzazione, le competenze, la rete di relazioni, la stabilità emotiva. Non sono obiettivi, sono infrastrutture su cui gli obiettivi si appoggiano.

: Invece di ossessionarsi con un singolo traguardo, costruire sistemi che supportano più risultati simultaneamente. Dormire meglio porta a maggiore concentrazione, maggiore concentrazione porta a un lavoro migliore, un lavoro migliore porta a più opportunità, più opportunità portano a più libertà. La mentalità da costruttore di piattaforme si chiede: quali fondamenta rendono tutto il resto più facile? Quelle fondamenta sono le routine, la salute, l’organizzazione, le competenze, la rete di relazioni, la stabilità emotiva. Non sono obiettivi, sono infrastrutture su cui gli obiettivi si appoggiano. Proteggere la propria comunità : Un’azienda funziona quando i suoi utenti si sentono ascoltati. Le persone funzionano quando si sentono connesse. Investire nelle amicizie, costruire cerchie creative, mantenere le relazioni familiari, trovare comunità legate ai propri interessi non è tempo sottratto alla produttività, è la struttura che rende la produttività sostenibile nel tempo.

: Un’azienda funziona quando i suoi utenti si sentono ascoltati. Le persone funzionano quando si sentono connesse. Investire nelle amicizie, costruire cerchie creative, mantenere le relazioni familiari, trovare comunità legate ai propri interessi non è tempo sottratto alla produttività, è la struttura che rende la produttività sostenibile nel tempo. Crescere non significa diventare qualcun altro: Significa conservare ciò che definisce davvero una persona, passioni, sensibilità, curiosità, stile, continuando però ad adattare il sistema intorno a sé al mondo che cambia.

Un esercizio che rivela più di quanto promette

La cosa più utile di questo approccio non sono i singoli consigli, che, presi uno per uno, non sono rivoluzionari. È il processo di prendere un modello decisionale che funziona in un contesto e testarlo in un altro, usando l’intelligenza artificiale come strumento di traduzione tra i due mondi. Chiedere al chatbot di analizzare lo stile di un dirigente e poi di applicarlo alla propria vita costringe a confrontarsi con una domanda che raramente ci poniamo in modo esplicito: le mie decisioni quotidiane seguono davvero i principi in cui dico di credere, o seguono l’inerzia?

L’esercizio funziona con qualsiasi figura dirigenziale che incuriosisca. Il chatbot sa leggere le dichiarazioni pubbliche, riconoscere gli schemi decisionali e tradurli in principi applicabili.