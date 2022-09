Anche Nasdaq lancia un servizio custodia di criptovalute

Secondo un comunicato stampa di martedì, il Nasdaq (NDAQ) – il secondo operatore del mercato azionario statunitense – è pronto a lanciare un servizio di custodia di criptovalute.

“Negli ultimi anni è aumentata la domanda da parte degli investitori istituzionali di investire in asset digitali e il Nasdaq è ben posizionato per accelerare un’adozione più ampia e guidare una crescita sostenibile”, ha dichiarato Tal Cohen, responsabile dei mercati nordamericani del Nasdaq, nel comunicato.

L’iniziativa segue mosse analoghe da parte di altri colossi della finanza tradizionale. Il mese scorso ad esempio, BlackRock -il più grande asset manager del mondo – ha annunciato che fornirà ai suoi clienti istituzionali accesso diretto alle criptovalute grazie a un accordo con Coinbase.

