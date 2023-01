Anche nel 2023 il conto deposito con il miglior rendimento è quello di Illimity

Il conto deposito è un prodotto finanziario molto vantaggioso per coloro che vogliono accantonare una parte dei risparmi e farli fruttare nel tempo.

È conveniente anche perché non ci sono i rischi connessi agli investimenti in Borsa, quindi è una soluzione molto appetibile per i titolari di un conto corrente.

Il suo funzionamento è abbastanza semplice: si vincola una somma di denaro per un determinato periodo di tempo, che può essere medio o lungo, e si beneficia di un tasso di interesse.

C’è da puntualizzare un aspetto importante: questo tipo di conto può essere vincolato o svincolato.

Nel primo caso, maggiore è il periodo di vincolo, più elevato è il tasso di interesse applicato dalla banca, mentre nel secondo caso gli interessi maturati vengono persi nel caso in cui la somma venga svincolata prima della scadenza.

C’è anche una terza soluzione, ossia senza vincolo, con il denaro che è a disposizione del risparmiatore in qualsiasi momento. In questo caso, però, il tasso di rendimento è notevolmente più basso.

La domanda adesso è: “Qual è il migliore in questo inizio 2023?”. La risposta è il conto di Illimity Bank.

Conto deposito Illimity Bank: ecco perché è il migliore del 2023

Il conto deposito di Illimity Bank è attualmente il migliore perché, vincolando le somme per 60 mesi, si ottiene un tasso di interesse pari al 4% lordo.

Inoltre, con la medesima durata ma senza vincolo, la banca propone agli utenti che apriranno un conto in questa pagina un tasso d’interesse lordo pari al 3%.

Sia se si opta per il conto vincolabile che per quello svincolabile, il canone resterà sempre gratuito e non saranno applicati costi inerenti all’apertura e all’estinzione dello stesso.

Quanto versare? L’importo minimo è di 1.000 euro, mentre quello massimo è di 20 milioni di euro. Se il vincolo è dai 24 ai 60 mesi, gli interessi sulle somme verranno accreditati annualmente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.