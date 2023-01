Ancora in corso la promo 3 mesi Premium gratis di Revolut. Ecco come

La promo 3 mesi Premium gratis di Revolut è ancora in corso, e lo sarà fino al 31 marzo 2023. Ma cos’è Revolut?

Appartenente alla categoria delle carte prepagate, è una delle soluzioni più apprezzate e diffuse, sia in Italia che all’estero.

Questo successo a livello globale è dovuto all’assenza di costi nascosti e alla solidità della piattaforma. Ecco perché è stata scelta da più di 25 milioni di utenti.

3 mesi Premium gratis e tanto altro ancora

Come dicevamo, questo servizio è particolarmente utile per via delle sottoscrizioni più avanzate, come la possibilità di provare per 3 mesi Premium gratis accedendo a questa pagina e iniziando la procedura di iscrizione.

Basta inserire il proprio numero di telefono nell’apposito campo e attendere la ricezione di un link via SMS con il quale scaricare l’app e completare la procedura di registrazione.

Completata tale procedura, si può fin da subito effettuare l’upgrade a Revolut Premium, che rimarrà attiva senza costi aggiuntivi fino a 3 mesi.

La formula avanzata di Revolut è vantaggiosa per diversi motivi. La carta fisica del circuito VISA, che è abbinata a un conto corrente britannico con IBAN, consente di prelevare senza pagare commissioni fino a 400 euro al mese.

Non sono previste commissioni di cambio quando si effettuano pagamenti con oltre 150 valute. Inoltre, tutti gli acquisti che vengono effettuati con la carta, sia online che nei negozi fisici, sono protetti.

Poi c’è l’app, tramite la quale è possibile inviare bonifici gratuitamente e fare trading su azioni, metalli preziosi e criptovalute pagando commissioni notevolmente ridotte.

L’offerta della formula Premium viene completata con l’assistenza prioritaria via app. Quindi, per ogni problematica legata alla carta conto, l’assistenza cliente offrirà tutto il supporto necessario in qualsiasi momento e velocemente.

In più, usando la funzione Soggiorni, si possono prenotare fantastici alloggi in tutto il mondo e ottenere fino al 10% di cashback.

