Classifica Antivirus 2021: il confronto secondo AV-Comparatives

Scegliere un antivirus potente renderà immuni dalle minacce informatiche i computer utilizzati in ambito quotidiano, tutelando anche i file personali presenti sui dischi fissi e sulle chiavette USB eventualmente collegate. La scelta è diventata più difficile nel corso del tempo perché sono comparsi molti competitor in questo settore: la stessa Microsoft offre un antivirus integrato in Windows 10, rendendo per molti utenti inutile la ricerca di una valida alternativa. Per fare chiarezza su quale antivirus scegliere abbiamo realizzato una classifica antivirus aggiornata, in cui cercheremo di effettuare una comparazione antivirus il più possibile precisa e fedele basandoci sui risultati offerti da un’azienda specializzata come AV-Comparatives, che ogni anno offre sul suo sito dei testi accurati sulla capacità di protezione degli antivirus più famosi.

Dopo la lettura di questa guida sarà possibile scegliere il miglior antivirus per qualsiasi esigenza, dal PC domestico (usato per studio o per navigare su Internet) passando per il PC aziendale, necessario per lavorare o per programmare.

Il confronto tra antivirus di AV-Comparatives

Come accennato nell’introduzione AV-Comparatives effettua dei test indipendenti periodici in cui controlla effettivamente l’efficacia degli antivirus a pagamento e degli antivirus offerti gratuitamente, stilando varie classifiche per alcuni parametri di riferimento.

Un buon antivirus non si deve limitare solo a bloccare il maggior numero possibile di minacce in cui può incappare, ma deve essere anche veloce in scansione, leggero in memoria RAM (per non intaccare la produttività) e deve essere in grado di bloccare il maggior numero possibile di minacce 0-day (ossia le minacce non ancora identificate tramite firme digitali).

Leggere i dati non è semplice, specie se non si è in possesso del background informatico necessario: questo non deve però scoraggiare, visto che è possibile riassumere le prestazioni di ogni antivirus basandoci sulle valutazioni fatte da AV-Comparatives (che assegna un bollino con un numero progressivo di stelle, fino ad un massimo di 3) e sui riassunti che abbiamo realizzato nei capitoli successivi, così da poter effettuare una scelta ponderata qualsiasi sia il livello tecnico con cui ci avviamo a leggere la guida.

Consumer ed Enterprise: i test indipendenti

Aprendo l’homepage di AV-Comparatives è possibile vedere la presenza di ben due macro aree di riferimento per i test: Consumer ed Enterprise. Nell’area Consumer è possibile trovare i test sulle soluzioni antivirali destinate ad pubblico domestico o all’utilizzo sulle postazioni di lavoro personali, mentre nella seconda area Enterprise è possibile trovare i test specifici per gli antivirus e gli antimalware pensati per proteggere una rete aziendale o una serie di terminali adibiti a workstation (magari per l’utilizzo in cloud).

In questa guida verranno usati come riferimento i test condotti nell’area Consumer, dove è possibile trovare i prodotti più famosi e i test che coinvolgono maggiormente il grande pubblico; se siamo in cerca di test per antivirus aziendali basterà aprire l’homepage indicata in alto e scorrere nella lista dei test aziendali, così da poter scegliere un sistema di protezione avanzato.

Metodologia del confronto

I test condotti da AV-Comparatives (per l’area Consumer) seguono una metodologia molto precisa, che facilita la lettura e la comprensione dell’enorme mole di dati generata. Per comprendere meglio come funzionano i test fatti dall’azienda è sufficiente suddividerli in base al tipo di parametro (o alla serie di parametri) che desideriamo prendere in considerazione per il confronto, ossia:

Enhanced Real-World Test : questo test verifica la resistenza dell’antivirus ad alcuni attacchi informatici mirati, eseguiti con l’ausilio di strumenti di hacking e malware molto avanzati. Un antivirus che ottiene un punteggio alto in questo test resisterà agli attacchi esterni portati da hacker senza scrupoli e impedirà (fin dove possibile) il furto dei dati e dei file personali.

: questo test verifica la resistenza dell’antivirus ad alcuni attacchi informatici mirati, eseguiti con l’ausilio di strumenti di hacking e malware molto avanzati. Un antivirus che ottiene un punteggio alto in questo test resisterà agli attacchi esterni portati da hacker senza scrupoli e impedirà (fin dove possibile) il furto dei dati e dei file personali. Real-World Protection Test : questo test verifica in maniera precisa la capacità di rilevazione dell’antivirus tramite scansione in tempo reale e scansione a richiesta. Questo test è molto importante, visto che identifica in maniera chiara la “forza” e la bontà di qualsiasi antivirus: un punteggio alto identifica quindi gli antivirus che bloccano praticamente tutto, mentre un punteggio basso potrebbe indicare un antivirus poco propenso a bloccare tutte le minacce.

: questo test verifica in maniera precisa la capacità di rilevazione dell’antivirus tramite scansione in tempo reale e scansione a richiesta. Questo test è molto importante, visto che identifica in maniera chiara la “forza” e la bontà di qualsiasi antivirus: un punteggio alto identifica quindi gli antivirus che bloccano praticamente tutto, mentre un punteggio basso potrebbe indicare un antivirus poco propenso a bloccare tutte le minacce. Performance Test: questo test verifica l’impatto che ha l’antivirus sulle prestazioni di sistema, analizzando vari scenari d’uso (a riposo, durante la scansione e durante la rimozione delle minacce). Questo test vi permetterà di scoprire subito gli antivirus più leggeri in memoria e quelli che impattano minimamente sul lavoro svolto.

Per poter trarre le giuste conclusioni su quale antivirus scegliere troveremo, nel capitolo dedicato, un’analisi di tutti e tre i test condotti per ogni prodotto, così da capire subito qual è il prodotto migliore per il PC in uso.

I prodotti antivirus testati

Nei testi di AV-Comparatives sono presi in esame gli antivirus più utilizzati dagli utenti, così da poter testare sul campo l’efficacia delle soluzioni scelte dalla maggior parte delle persone. Nei test più recenti vengono testati i seguenti antivirus:

Avast Free Antivirus

AVG Free Antivirus

Avira Antivirus Pro

Bitdefender Internet Security

ESET Internet Security

F-Secure SAFE

G DATA Internet Security

K7 Total Security

Kaspersky Internet Security

McAfee Total Protection

Microsoft Windows Defender

NortonLifeLock Norton 360 Deluxe

Panda Free Antivirus

Total AV Antivirus Pro

Total Defense Essential Antivirus

Trend Micro Internet Security

VIPRE Advanced Security

Molti di questi antivirus sono offerti gratuitamente, mentre altri possono essere utilizzati gratuitamente per un periodo limitato ma necessitano di una licenza d’uso a pagamento allo scadere del periodo di prova offerto.

Classifica antivirus: i 9 migliori per AV-Comparatives

Dopo aver visto che tipo di test effettua AV-Comparatives e come è possibile analizzarli, in questa parte della guida troveremo tutti i risultati dei test per i 9 migliori antivirus in circolazione, così da capire come si comportano e quale scegliere per il PC attualmente in uso. Per ogni antivirus è presente una scheda informativa generale, accompagnata dai risultati dei tre test offerti da AV-Comparatives (con valutazione basata sul numero di stelle), così da capire subito l’efficacia di ogni singolo prodotto. Per facilitare la lettura verrà utilizzata una stella (★) accanto ad ogni test effettuato, fino ad un massimo di 3 stelle.

Avast

Avast Free Antivirus è uno dei più famosi antivirus disponibili gratuitamente al download. Per utilizzarlo è sufficiente registrare un account gratuito Avast, così da beneficiare della protezione per un anno (365 giorni); allo scadere è sufficiente rinnovare l’account per mantenere intatta la protezione. Oltre a disporre di uno scanner antivirus molto efficace e di un modulo residente reattivo offre anche numerosi altri moduli di protezione, in grado di bloccare le minacce provenienti dalla rete interna e bloccare i link pericolosi prima ancora di aprirli nel browser.

Secondo AV-Comparatives Avast è senza ombra di dubbio uno dei migliori antivirus in circolazione, com’è possibile vedere dal risultato de test:

Protezione in tempo reale: ★★★

Performance: ★★★

Protezione minacce avanzate: ★★

AVG

AVG Free Antivirus è un altro valido antivirus fornito gratuitamente e installabile su qualsiasi postazione Windows, senza dover pagare nessun costo di licenza. Anche in questo caso è sufficiente registrare un account gratuito per poter beneficiare della protezione per un anno, con la possibilità di rinnovare automaticamente senza costi aggiuntivi. L’antivirus offre un modulo di scansione efficace contro qualsiasi tipo di minaccia e un modulo di scansione per i link web e per le email ricevute, così da poter intercettare in tempo anche le minacce invisibili.

AV-Comparatives premia questa semplicità con voti molto alti, come è possibile vedere nel riassunto qui in basso:

Protezione in tempo reale: ★★★

Performance: ★★★

Protezione minacce avanzate: ★★

Avira

Uno degli antivirus più leggeri e reattivi per PC con qualche anno sulle spalle è Avira Free Antivirus, da sempre un punto di riferimento per chi vuole puntare su un antivirus di terze parti gratuito, efficiente e facile da utilizzare. Una volta avviato il modulo di scansione residente analizzerà tutti i file e i processi attivati, così da poter intercettare comportamenti sospetti o file infetti prima che possano arrecare danni. Nella versione gratuita dell’app è disponibile solo il modulo di protezione in tempo reale e lo scanner su richiesta: per sbloccare le altre funzionalità è richiesta una licenza d’uso a pagamento.

Attualmente Avira non è incluso nel test di protezione contro le minacce avanzate, quindi inseriremo solo i test in cui è inserito e dove ha comunque ottenuto ottimi risultati:

Protezione in tempo reale: ★★★

Performance: ★★★

Bitdefender

Il primo antivirus a pagamento che è possibile prendere in considerazione per il PC è senza ombra di dubbio Bitdefender Internet Security. Questo software non è un semplice antivirus ma una vera suite con numerosi strumenti di sicurezza inclusi come il firewall (che sostituisce quello integrato in Windows), il sistema di rilevazione delle minacce avanzate, il modulo per bloccare eventuali vulnerabilità di sistema, il modulo anti ransomware, l’antispam e il modulo per prevenire le minacce dalla rete.

Installando questa suite è possibile beneficiare di una protezione completa ed efficace anche contro gli attacchi informatici più avanzati, come certificano anche i test di AV-Comparatives:

Protezione in tempo reale: ★★★

Performance: ★★★

Protezione minacce avanzate: ★★★

ESET

In ambito aziendale uno degli antivirus a pagamento più utilizzati è ESET Internet Security, che presenta una suite di sicurezza in grado di proteggere i PC aziendali o le postazioni esposte costantemente alla minacce come pochi altri. Anche in questo caso è possibile beneficiare di una protezione completa contro tutte le minacce informatiche, con particolare risalto alle minacce destinate ai file personali (ransomware) e alle minacce che si annidano all’interno della rete (proveniente da altri dispositivi infetti). Con questa suite è possibile beneficiare di una protezione dotata di elevata autonomia decisionale: qualsiasi minaccia verrà subito bloccata e/o messa in quarantena, riducendo al minimo l’interazione dell’utente (che verrà comunque avvisato della minaccia debellata).

La sicurezza dei prodotti ESET è certificata anche da AV-Comparatives, che premia la suite con il massimo dei voti in tutti i test:

Protezione in tempo reale: ★★★

Performance: ★★★

Protezione minacce avanzate: ★★★

G DATA

Per chi è in cerca di una suite d’ufficio a pagamento in grado di offrire, oltre alla massima protezione possibile, anche un ottimo controllo su tutte le attività di sicurezza svolte sul computer deve puntare su G DATA Internet Security, anch’essa molto nota in ambito business ma utilizzabile anche in ambito domestico. Le caratteristiche più interessanti della suite sono il BankGuard (un sistema di protezione aggiuntiva quando utilizziamo e-commerce e siti di home-banking) e i moduli per la protezione dai keylogger e dagli exploit, che spesso sono alla base degli attacchi informatici portati presso workstation aziendali o PC amministrativi.

La sua efficacia è comprovata dai test di AV-Comparatives, anche se al momento non è ancora disponibile il test contro le minacce avanzate:

Protezione in tempo reale: ★★★

Performance: ★★★

Kaspersky

Tutti gli utenti che evitano l’uso delle suite di sicurezza perché costose e poco performanti, probabilmente non hanno mai testato sui propri computer Kaspersky Internet Security. Questa famosa azienda produce da anni uno dei migliori antivirus in circolazione (efficace anche contro le minacce degli hacker e contro qualsiasi tipo d’attacco ransomware), a cui affianca un sistema d’aggiornamento automatizzato, una modalità Safe Money con un browser protetto (da usare per l’e-commerce e per l’home-banking), un sistema avanzato di protezione della privacy personale e un modulo di protezione per i bambini, così da poter garantire una navigazione sicura e protetta anche per i minori che utilizzano il computer per studiare o giocare.

L’efficacia della soluzione offerta da Kaspersky è testimoniata anche da AV-Comparatives, che assegna alla suite il massimo dei voti su tutti i test:

Protezione in tempo reale: ★★★

Performance: ★★★

Protezione minacce avanzate: ★★★

Microsoft

Utilizzando Windows 10 come sistema operativo è possibile beneficiare dell’antivirus studiato e pensato da Microsoft stessa senza costi aggiuntivi, ben integrato nel sistema operativo e in grado di offrire un livello di protezione base, così da poter bloccare la maggior parte delle minacce che incombono sui computer connessi alla rete Internet. Microsoft Defender (chiamato anche Sicurezza di Windows) riesce a bloccare le minacce più pericolose grazie al modulo residente, può bloccare i ransomware e gli exploit pericolosi ed offre anche dei moduli per la protezione degli account, per la protezione della rete e i moduli per controllare la sicurezza delle app installate o dei browser presenti nel sistema.

Attualmente Microsoft Defender non è stato testato contro le minacce avanzate, ma questo non ha impedito a AV-Comparatives di assegnare le tre stelle per la protezione in tempo reale; diverso il discorso per le performance dell’antivirus, che probabilmente paga la lentezza con cui vengono rimosse le minacce e l’impatto delle scansioni (a volte molto lente e pesanti, specie se vengono rilevate delle infezioni):

Protezione in tempo reale: ★★★

Performance: ★

VIPRE

Nella classifica stilata è riuscito a trovare un posto tra i migliori antivirus a pagamento anche VIPRE Advanced Security, un antivirus che fa della semplicità d’uso e dell’assenza di fronzoli e di grafiche confusionarie i suoi punti di forza. Installando questo antivirus è possibile beneficiare di un modulo di scansione veloce e preciso, di un modulo residente davvero molto efficace e di un sistema di aggiornamenti preciso e puntuale, così da poter bloccare anche le nuove minacce. Oltre all’antivirus offre un firewall, un modulo anti-spam e un sistema di patching automatico dei programmi supportati, così da evitare gli exploit più pericolosi.

AV-Comparatives è testimone della bontà di questa soluzione di sicurezza, come è possibile vedere in basso:

Protezione in tempo reale: ★★★

Performance: ★★★

Protezione minacce avanzate: ★★

Riepilogo e conclusioni

AV-Comparatives è il miglior sito da cui recuperare le informazioni sull’efficacia degli antivirus in circolazione: i test condotti permettono anche agli utenti inesperti o alle prime armi con un computer di scegliere in completa autonomia un buon antivirus, provando con mano le alternative all’antivirus integrato in Windows (che resta comunque buono, ma è possibile ottenere una protezione superiore con altri prodotti gratuiti).

Per chi cerca un livello di protezione base e non vuole spendere denaro per le licenze commerciali sono disponibili antivirus gratuiti che si piazzano nelle parti alte della classifica e offrono tutto il necessario sia in termini di performance sia in termini di sicurezza contro le principali minacce informatiche. Come antivirus gratuito è possibile scegliere tra AVAST, AVG e Avira, che attualmente rappresentano i migliori strumenti tecnologici su cui puntare per proteggere i PC di tutti i giorni; questi antivirus offrono anche delle versioni PRO (a pagamento) che aumentano i moduli di protezione, l’efficacia delle scansioni e i tempi di risposta alle nuove minacce (che verranno intercettate con una velocità maggiore sulle versioni a pagamento). Questo non significa che è sempre necessario acquistare un antivirus a pagamento: su PC domestici, su computer da studio o per un piccolo ufficio casalingo può essere sufficiente la protezione offerta dalle soluzioni gratuite.

Per chi cerca un livello di protezione completo oppure cerca una suite di protezione per PC aziendali conviene puntare su uno dei prodotti a pagamento segnalati nella guida, così da poter intercettare qualsiasi tipo di minaccia informatica e proteggere i documenti personali da ransomware o dagli spioni, pagando un costo di licenza che viene facilmente ammortizzato nel corso degli anni (i costi per recuperare dei file persi o bloccati può essere enormemente superiore ai costi della licenza annuale di qualsiasi antivirus o suite di sicurezza). Leggendo la classifica di AV-Comparatives è possibile trovare nella parte alta antivirus a pagamento molto famosi come Kaspersky, ESET, G DATA o Bitdefender, con un valido outsider come VIPRE.