App Satispay, perché in tanti la scelgono?

Chi non conosce l’app Satispay, probabilmente non sa che attualmente è l’applicazione per pagamenti digitali può scaricata dagli utenti grazie alle sue caratteristiche rivoluzionarie.

Indipendentemente dalla banca o dalla carta di credito utilizzata, Satispay riesce ad abbattere i costi intermedi e riesce a creare un collegamento diretto tra esercente e cliente con transazioni economiche e veloci per entrambi.

Semplicità di utilizzo, sicurezza in quanto viene direttamente utilizzato l’IBAN e il numero di telefono, risparmio perché le commissioni sono irrisorie per gli esercenti e i costi a zero per gli acquirenti.

App Satispay, come funziona

Per i possessori di dispositivi Android, l’app Satispay può essere scaricata cliccando qui, mentre coloro che hanno un dispositivo iOS devono entrare in questa pagina.

Una volta scaricata l’applicazione, si può iniziare a pagare nei negozi tramite il tablet e lo smartphone oppure pagare con estrema velocità e semplicità gli acquisti online.

Inoltre con Satispay è possibile dividere con precisione il conto del pranzo o cena con gli amici, saldando istantaneamente la propria quota a distanza.

Tramite l’app si possono pagare anche tutte le tipologie di bollettini, nonché il bollo moto o auto e, addirittura, gli snack dei distributori automatici.

Utilizzando un conto corrente associato, il conto Satispay viene ricaricato in modo automatico . In più è possibile selezionare un importo minimo disponibile settimanalmente, da cui scalare soltanto le spese.

Molto conveniente è anche il cashback di Satispay, che consente di ottenere rimborsi di piccoli importi su ogni tipologia di spesa sostenuta. Insomma, un modo molto comodo per poter mettere da parte qualcosa ogni mese.

E se l’app non viene usata per diverso tempo? Niente paura: la quota rimarrà invariata fino alla prossima modifica.

Quanto detto spiega perché Satispay è l’app per pagamenti digitali attualmente più scaricata dagli utenti, che sono sempre alla ricerca di soluzioni economiche, facili e veloci da usare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.