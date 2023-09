Apple: titolo scivola in borsa dopo la presentazione dei nuovi iPhone15

Il gigante tecnologico Apple ha registrato un calo significativo nelle sue azioni, che ieri hanno chiuso in ribasso dell’1,71% a 176,30 dollari per titolo. Questo calo è avvenuto in seguito alla presentazione da parte dell’azienda dei nuovi iPhone15 e 15 Pro, che saranno in vendita a partire dal 22 settembre.

Già alcuni giorni prima, Apple aveva subito un brusco calo nel mercato azionario a causa di un’altra sfida: alcune agenzie governative cinesi avevano vietato ai loro funzionari l’uso di iPone sul posto di lavoro. Questa mossa è avvenuta nel contesto di una crescente tensione tra Cina e Stati Uniti in una guerra tecnologica che coinvolge anche le principali aziende tecnologiche.

La scorsa giornata ha portato un altro colpo alla reputazione della società di Cupertino, mentre Apple presentava i suoi ultimi modelli di iPhone, la Francia ha sospeso la commercializzazione di iPhone 12 nel paese a causa delle onde elettromagnetiche emesse dal dispositivo che, secondo i test condotti dall’Agenzia nazionale francese delle frequenze (ANFR) superano i valori limite.

