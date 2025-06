Apple TV+ gratis per una settimana: cosa guardare a giugno

Esce oggi Stick su Apple TV+: puoi iniziare lo streaming gratis sfruttando la settimana di prova concessa dalla piattaforma. Così, avrai modo di vedere la serie con protagonista Owen Wilson (Zoolander, Starsky & Hutch, Grand Budapest Hotel) nei panni di un ex golfista professionista.

Stick e le altre uscite di giugno su Apple TV+

Ha ottenuto una valutazione pari a 69% nelle recensioni fin qui pubblicate sull’aggregatore Rotten Tomatoes. I primi tre episodi della prima stagione sono già disponibili nel catalogo della piattaforma. Alla fine, saranno in totale dieci, i prossimi arriveranno uno ogni settimana. Ecco la sinossi.

Un tempo promessa del golf, Pryce Cahill (Owen Wilson) ha visto la sua carriera sfumare dopo un momento di crisi. Alle prese con una vita che gli sfugge di mano, decide di puntare tutto su Santi, un adolescente prodigio, per aiutarlo a diventare un campione, e forse, riscattare sé stesso.

Tra le altre nuove uscite di giugno su Apple TV+ vale la pena citare il thriller Echo Valley (venerdì 13) diretto da Michael Pearce, la seconda stagione di The Boccaneers (mercoledì 18) e il crime drama Smoke (venerdì 27). Di recente, nel mese di maggio, sono arrivati anche il documentario Bono: Stories of Surrender dedicato al leader degli U2, il film Fountain of Youth da molti definito come il nuovo Indiana Jones e la serie Murderbot che ha convinto sia il pubblico che la critica. Quest’ultima affronta il tema legato all’impatto dell’intelligenza artificiale in un futuro dal sapore distopico.

Al termine della settimana gratis potrai decidere liberamente se rinnovare la sottoscrizione al prezzo mensile di 9,99 euro oppure cancellarlo, senza alcun vincolo. La visione è consentita da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, computer, televisore ecc.) e non sono previste interruzioni pubblicitarie.