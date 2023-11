Apri Conto Corrente Arancio: ricevi fino a 500€ di buoni Amazon

Al giorno d’oggi sono davvero tante le tipologie di conto corrente che ciascuno di noi potrebbe aprire, ma non non tutte offrono i vantaggi messi a disposizione da ING. Oggi abbiamo deciso di parlarti di ING perchè offre un servizio davvero vantaggioso con caratteristiche uniche.

Cosa contraddistingue ING dagli altri conti correnti? Semplice, con ING puoi fare tutto quello di cui hai bisogno senza correre rischi, a partire dall’apertura del tuo conto corrente online fino alla gestione del tuo denaro. Grazie a Conto Corrente Arancio di ING puoi gestire le tue spese online e a canone zero in tutta comodità. Con ING canone, prelievi e bonifici gratis per ben 12 mesi!

Dunque, scegli Conto Corrente Arancio con modulo zero vincoli per avere:

Zero canone: Canone gratis anche dopo l’anno se accrediti lo stipendio o la pensione

Prelievi gratuiti: Prelevi contante con carta di debito in Italia e in Europa a zero

Bonifici a zero: Bonifici SEPA gratis online e tramite servizio clienti

Nello specifico, con Conto Corrente Arancio hai canone 0€ al mese, paghi 0€ per le operazioni effettuate online e 2,50€ tramite Servizio Clienti (Bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche) e 0,95€ per i prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa.

Modulo Zero Vincoli gratis, anche dopo i primi 12 mesi. Dunque, con accreditando stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000€ il canone resta pari a zero. In alternativa, al termine del periodo ti sarà richiesto solamente di pagare 2€ al mese.

Con Conto Corrente Arancio per te fino a 500€ in buoni regalo! Apri Conto Corrente Arancio e fai sentire i tuoi amici ancora più speciali. Una volta attivato il conto, riceverai il tuo codice amico che potrà essere condiviso con chiunque vorrai. Invita a scegliere Conto Corrente Arancio per avere un buono regalo Amazon da 50€ per te e per loro. Con 10 amici puoi arrivare fino a un massimo di 500€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.