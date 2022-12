Apri un conto Credit Agricole: per te fino a 400€ in Buoni Amazon

Aprendo un Conto Credit Agricole entrerai in un mondo di vantaggi. Non solo i tuoi risparmi saranno al sicuro, ma hai la possibilità di ricevere fino a 400 euro in Buoni Regalo Amazon da spendere acquistando tutto ciò che desideri.

Cosa stai aspettando? Dai subito un’occhiata a questa incredibile iniziativa. La promozione ti permette di ottenere un Conto Corrente Online a canone zero per i primi 6 mesi e azzerabile per sempre se sei under 35 e investi parte delle tue somme.

Il vantaggio principale è che da subito potrai iniziare ad accumulare premi in denaro. Utilizzando la Carta di Debito Credit Agricole Visa i tuoi acquisti hanno ancora più valore. Infatti acquistando online e in negozio ricevi in cashback fino a 100 euro di Buoni Regali Amazon. Ma non è finita qui.

Conto Credit Agricole premia la tua fedeltà

Lasciati premiare dal Conto Credit Agricole. Se sei soddisfatto del suo servizio puoi sempre consigliarlo a chi vuoi bene. Invitando chi vuoi con il tuo codice promo puoi ottenere un Buono Regalo Amazon da 50 euro per ogni amico che apre un conto online.

Potrai invitare fino a 6 amici per un totale di 300 euro. Niente male vero? Si tratta di un’ottima occasione. Anche perché i vantaggi sono tantissimi. Pensa, pagando con la carta di debito collegata al tuo conto ricevi un Buono Regalo Amazon da 25 euro se spendi almeno 250 euro.

Se invece spendi almeno 500 euro ricevi un Buono Regalo Amazon da 50 euro. Infine, se spendi almeno 1.000 euro ricevi un Buono Amazon da 100 euro. Ricordati che dovrai effettuare questi acquisti entro 60 giorni dall’apertura del Conto Credit Agricole.

Potrai gestire ogni cosa direttamente dall’App. La Carta di Debito Visa ti permette di pagare in negozio, prelevare in Italia e all’estero, effettuare le principali operazioni bancarie agli sportelli ATM abilitati. È gratuita per 2 anni e ti permette di guadagnare Buoni Amazon a ogni tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.