Apri conto Finom, canone gratuito per un anno e 50 euro in Buoni Amazon

Aprire un conto Finom in questa pagina è adesso conveniente per due motivi: il canone gratuito per un anno e 50 euro in Buoni Amazon.

I 12 mesi gratuiti del canone verranno attribuiti in modo automatico agli utenti che richiederanno l’apertura del conto corrente entro il 30 giugno 2023.

Per quanto riguarda i 50 euro in Buoni Amazon, i nuovi clienti li otterranno nel momento in cui completeranno la procedura di apertura del conto corrente entro il 31 gennaio 2023.

Al di là delle due promo, cosa offre questo conto corrente? Parliamone di seguito.

Conto Finom: caratteristiche e vantaggi

Conto Finom è molto di più di un conto corrente aziendale. Si tratta, infatti, di un grandioso strumento che aiuta nella gestione di molti aspetti di un’attività.

Il prodotto studiato dalla startup fintech riesce a riunire in un unico posto contabilità, gestione finanziaria e funzioni bancarie.

Questo conto corrente è pensato per i liberi professionisti titolari di Partita IVA e per le imprese e consente l’accesso riservato da parte dei commercialisti, oltre a un servizio di fatturazione estremamente utile.

Riepilogando, abbiamo un conto aziendale, delle carte fisiche e virtuali prepagate, un servizio di fatturazione, un report delle spese e un’applicazione multi-banking.

Inoltre, i vari conti correnti Finom consentono la creazione di diversi wallet, ossia dei portafogli personalizzati che consentono la gestione delle finanze.

Una volta configurati, è possibile trasferire velocemente denaro da un wallet a un altro.

Tra le offerte di Finom è presenta la possibilità di gestire in un’unica piattaforma tutti i servizi finanziari, tra cui la contabilità e il budget.

Tutti i conti sono dotati di codice IBAN italiano, il quale consente di inviare e ricevere bonifici SEPA, incassare i pagamenti dall’estero e pagare le utenze tramite addebito diretto SDD.

