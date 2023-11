Apri Conto Key e ottieni fino al 4,75% lordo sui tuoi risparmi

Aprire un conto deposito è una delle scelte più sagge quando si desidera tenere al sicuro i propri risparmi e allo stesso tempo guadagnare sugli interessi. Una delle proposte più interessanti sul mercato è attuale è sicuramente Conto Key di Banca Progetto. Si tratta di un conto a canone zero che ti permette di effettuare bonifici ordinari e istantanei in tutta l’area SEPA e ti offre ma anche una carta di debito internazionale a circuito Mastercard gratuita e, fino al 31 marzo 2024, il conto sarà remunerato al 2,5%. Ma non è tutto qui. Banca Progetto ti offre la possibilità di attivare linee di deposito svincolabili o non svincolabili per la tua liquidità. Puoi scegliere durate e tassi differenti (dal 3% al 4,75%). Aprire Conto Key è semplicissimo: bastano un documento di identità valido, la propria tessera sanitaria o il codice fiscale, un numero di cellulare e un indirizzo e-mail.

Conto Key: il conto deposito di Banca Progetto per i tuoi risparmi

Come accennato, Conto Key è abbinato a Conto Progetto, un conto deposito flessibile che ti permette di guadagnare interessi sui tuoi risparmi. Conto Progetto non ha una durata predefinita, quindi puoi riavere le tue somme quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati. Questo conto deposito offre una serie di opzioni di investimento, con tassi di interesse che variano in base alla durata del vincolo. La giacenza minima per aprire un conto deposito è di 5.000 euro. Se ad esempio desideri vincolare questa somma per 6 mesi, otterrai un interesse lordo del 3,75%, che corrisponde a un rendimento netto di 2,78%. Se invece hai intenzione di vincolarla per il periodo massimo consentivo, ovvero 60 mesi, otterrai un interesse lordo del 4,75%, che corrisponde a un rendimento netto di 3,52%. Puoi anche scegliere la soluzione svincolabile, ma in quel caso i tassi di interesse lordi varieranno dal 3% al 4,50%.

Per aprire un conto deposito con Banca Progetto sia online, sia in una delle tante filiali in Italia. I versamenti sul Conto Deposito di Banca Progetto possono essere effettuati tramite bonifico da qualsiasi altro conto corrente italiano. Infine, L’imposta di bollo sul Conto Deposito di Banca Progetto è a carico della banca fino al 31 dicembre 2024. Conto Key di Banca Progetto è una soluzione semplice e conveniente per il risparmio. Il tasso di interesse competitivo, la durata libera e l’assenza di costi aggiuntivi lo rendono un prodotto adatto a tutti coloro che desiderano ottenere un rendimento interessante sui propri risparmi.

