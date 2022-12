Apri conto SelfyConto ora, il buono regalo sta per scadere

Online non mancano di certo le digital bank, ma non tutte offrono un conto corrente con buono regalo da 200 euro. A farlo è Banca Mediolanum con SelfyConto, uno dei più apprezzati in questo periodo.

E il buono? È per acquistare gratuitamente su Amazon qualsiasi prodotto. Il problema è che sta per scadere tra poche ore.

Dunque, come approfittare di questo enorme regalo? Accedendo in questa pagina e aprendo SelfyConto.

Una volta aperto il conto, per ottenere il buono Amazon basta accreditare lo stipendio o la pensione. Semplice, no?

Buono regalo Amazon in scadenza: cosa offre SelfyConto

Finora, la promozione buono regalo Amazon da 200 euro ha attirato molti consumatori. Ma non è certamente soltanto questo il motivo per utilizzare questo conto, poiché le potenzialità sono davvero tante.

Uno dei vantaggi principali di SelfyConto è quello di essere a canone zero per il primo anno, mentre per gli under 30 lo sarà finché non compiranno il 30° anno d’età.

Al conto è legata una carta di debito gratuita, la quale consente di prelevare denaro contante sia in Italia che nel resto d’Europa senza pagare commissioni.

La carta, inoltre, ha una peculiarità particolare: soltanto il 20% del materiale è di plastica, cosa che denota l’attenzione verso l’ambiente da parte di Banca Mediolanum.

Altro vantaggio di SelfyConto è la gestione smart, ovvero la possibilità di gestire tutte le operazioni tramite l’app mobile.

L’applicazione ha un’interfaccia molto intuitiva e semplice, quindi possono usarla anche coloro che non hanno una grande dimestichezza con la tecnologia.

Non manca certamente la possibilità di inviare bonifici istantanei, così come quella di pagare F24, bollettini e di avere a disposizione tutto il pacchetto completo delle operazioni bancarie più comuni.

Ma c’è di più: chi ama investire con SelfyConto potrà farlo accedendo ai fondi comuni di investimento e alle varie operazioni di trading.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.