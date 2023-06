Apri conto Sella, per te tre mesi di canone gratis e carta regalo IKEA

Se stai cercando un conto digitale che soddisfi tutte le tue esigenze, Conto Sella potrebbe essere la scelta ottimale per te, grazie anche a una grandiosa offerta: tre mesi di canone gratis e una carta regalo IKEA.

Come ottenere questo regalo? Innanzitutto è necessario aprire il conto, poi ci sono alcuni passi da fare. Lo spiegheremo di seguito.

Tre mesi di canone gratis e carta regalo IKEA con il conto Sella: ecco come

In Italia, Conto Sella è stato premiato con il premio per il miglior conto corrente multicanale del 2021 nel settore dell’online banking.

Questo riconoscimento è dovuto alla piattaforma digitale all’avanguardia di Conto Sella insieme alla sua applicazione mobile user-friendly che offre ai clienti un’esperienza bancaria senza soluzione di continuità.

Fornendo un IBAN italiano, carte di debito/credito e servizi digitali all’avanguardia, Conto Sella offre ai clienti un modo semplice e senza problemi per gestire le proprie finanze in completa autonomia.

Non perdere l’occasione di partecipare alla promozione in corso. Se apri un conto Sella Start entro la fine di giugno, riceverai tre mesi di canone gratis e una carta regalo IKEA. In che modo?

Una volta richiesto il conto tramite procedura online, e ricevuto il primo bonifico in entrata di accredito stipendio, riceverai una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di sottoscrizione del conto, contenente il link dal quale sarà possibile scaricare il premio a cui ha diritto.

Nei dettagli, se hai aperto un Conto Sella Start, avrai una Gift Card Ikea del valore di 50 euro; invece, se hai aperto un Conto Sella Premium o Conto Sella Circle, avrai una Gift Card Ikea del valore di 100 euro.

Il piano Premium, che costa solo 5 euro al mese, è consigliato a chi cerca un’esperienza completa. Questo piano fornisce l’accesso a diversi servizi e vantaggi supplementari, come i bonifici istantanei.

Se invece preferisci dividere i costi con coinquilini, amici o familiari, il piano Circle a 8 euro al mese è la scelta ideale.

Non ti resta che cliccare sul link sottostante e aprire il conto.

