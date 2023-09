Apri Conto Sella Start: gratis per te 2 mesi di DAZN

Il Conto Sella Start offre un approccio pratico, intuitivo e intelligente alla gestione finanziaria. Questo conto corrente online offre un modo sicuro di gestire le spese e le entrate, oltre a una serie di funzioni fornite da una banca affidabile.

Approfitta subito dell’attuale offerta. Se accrediti il tuo stipendio entro il 31 ottobre 2023, riceverai gratuitamente due mesi di abbonamento a DAZN Standard, per gentile concessione di Banca Sella.

Questo conto corrente con carta di debito offre una serie di servizi per consentire agli utenti di gestire i propri risparmi, anche da altre banche, ed è gratuito per gli under 30 che ne fanno richiesta entro il 31 dicembre 2023.

Per tutti gli altri utenti, il canone per i primi tre mesi è pari a zero euro. Questo conto è semplice, facile da usare e con un alto grado di flessibilità, che lo rende un’offerta unica nel suo genere.

Conto Sella: gamma completa di funzionalità in un’unica soluzione intelligente

Ai giorni nostri, la gestione delle proprie finanze è accessibile online. Questo perché gli utenti danno priorità alla comodità, alla versatilità e all’accesso aperto a tutti.

Aprire Conto Sella Start conviene due volte: canone zero per tre mesi e due mesi di DAZN in omaggio. Grazie a questa promozione, non solo puoi goderti lo sport, come la Serie A TIM, a costo zero, ma hai anche a disposizione numerose soluzioni per gestire e proteggere i tuoi fondi.

Ecco cosa ti offre questo conto:

Prelievi bancomat illimitati e gratuiti da Sella.

da Sella. Bonifici in Italia e nei Paesi del Sud Est Europa illimitati e gratuiti.

Carta di debito gratuita .

. Conto di risparmio digitale per conservare il tuo denaro.

Funzione Statistiche per monitorare le tue spese.

per monitorare le tue spese. Aggregatore di conti di altre banche.

Il conto è disponibile gratuitamente per i primi tre mesi, poi paghi solo 1,50 euro al mese. Clicca qui sotto e aprilo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.