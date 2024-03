Apri Credem Link entro il 5 aprile per avere 100€ in buoni Amazon

Non lasciarti sfuggire la promo Credem Link e diventa titolare entro il 5 aprile per avere in esclusiva fino a 100€ in buoni che puoi tranquillamente spendere su Amazon per qualsiasi acquisto. Il conto ha un canone completamente gratuito e può essere abbinato a due tipologie di carte a tua scelta, oltre che a un conto deposito.

Credem Link: l’offerta da non perdere

Credem Link è un conto corrente online che ti permette di gestire le tue finanze in modo semplice e comodo. Questo perché può essere gestito in maniera incredibilmente facile sia dall’app per Android e iOS, che da PC attraverso l’homebanking.

Diventando titolare del conto entro il 5 aprile, è possibile ottenere fino a 100€ in buoni che puoi spendere su Amazon. Tutto quello che devi fare per averli è recarti nella pagina principale e seguire la procedura di apertura del conto, inserendo in fase di apertura il codice promozionale CREDEM100. Non appena avrai a disposizione la carta di debito, una volta che avrai aperto il conto, effettua acquisti per ricevere i buoni.

Oltre a un canone gratis, Credem Link ti consente d effettuare tutte le operazioni bancarie base, come pagamenti bollettini tramite QRcode, pagamenti F24 semplificato e bonifici senza alcuna commissione aggiuntiva e quindi in maniera totalmente gratuita.

Puoi scegliere di avere una carta di debito internazionale MasterCard, gratuita per il primo anno, che ti consente di pagare presso i negozi e prelevare agli ATM di tutto il mondo. È anche possibile usarla con i portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay, in modo da pagare alla cassa con il telefono senza la necessità di tirare fuori la carta. Ovviamente puoi anche usarla in modalità contactless. Finito il periodo gratuito, il canone della carta passa a 1,50€ al mese.

In alternativa, puoi avere una carta di debito compatibile con il circuito di pagamento Bancomat completamente gratuita, che ti consente di prelevare presso tutti gli sportelli italiani e acquistare soltanto nei negozi.

Vuoi risparmiare? Credem Link ti consente di richiedere Conto Deposito Più, che ti offre un tasso di interesse del 4% annuo lordo a scadenza per 12 mesi su una giacenza minima di 5000€.

Non attendere e richiedi ora il conto!