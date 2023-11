Apri il Conto Corrente Arancio e ricevi un buono Amazon da 100€

Aprire il Conto Corrente Arancio oggi potrebbe nascondere un piacevole vantaggio. Nonostante siano numerosi, infatti, le tipologie di conto corrente che ciascuno di noi potrebbe aprire, non tutti offrono i vantaggi messi a disposizione da ING. Non a caso, con ING puoi fare tutto quello di cui hai bisogno senza correre rischi, a partire dall’apertura del tuo conto corrente online fino alla gestione del tuo denaro. Grazie a Conto Corrente Arancio puoi gestire le tue spese online e a canone zero in tutta comodità!

Oggi hai l’opportunità di ricevere un buono Amazon del valore di 100 euro, scopriamo insieme come ottenerlo! Ti basta proseguire con la richiesta di apertura del tuo Conto Corrente Arancio e richiedere la Carta di Debito Mastercard entro il 13/11/23. Spendi almeno 500€ con la carta entro il 31/01/24.

Grazie alla carta di debito MasterCard puoi prelevare contante in Italia e in Europa e fare acquisti quando vuoi in totale sicurezza. In più hai la possibilità di azzerare il canone, personalizzare il pin e ricevere notifiche in tempo reale. Il conto corrente può essere comodamente aperto online grazie ad una procedura semplice ed intuitiva: paghi 0 euro per il canone, in più 0€ per le operazioni effettuate online e 2,50€ tramite Servizio Clienti (Bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche); 0,95€ per i prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa.

Ti basta accedere alla pagina web ING, cliccare su “Apri Conto Corrente Arancio” per iniziare l’apertura. Se preferisci, puoi aggiungere Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento che preferisci. Infine, per attivare Conto Corrente Arancio, effettua un bonifico per poterlo usare subito.

Non perdere altro tempo. Ricorda che solamente fino al al 13/11 con la carta di debito puoi avere un Buono Regalo Amazon da 100€!

