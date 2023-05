Apri il conto HYPE: per te subito 5 euro di bonus

Conto HYPE Base del Gruppo Banca Sella: un nome, una garanzia. Premiato nel 2019 come il miglior conto digitale, attualmente offre 5 euro di bonus immediati a chi aprirà un nuovo conto.

Se questa promozione ti interessa particolarmente, sappi che HYPE Base rappresenta la perfetta combinazione tra conto, carta e app che ti consente di accedere a tutte le operazioni finanziarie tipiche di un conto corrente tradizionale.

L’utilizzo di questo conto digitale comporta il completamento della procedura di registrazione, incluso un procedimento di riconoscimento con il quale viene acquisita l’immagine di un selfie insieme corredata da documento di identità in corso di validità.

Inoltre, se vuoi ottenere il bonus sopra menzionato, devi inserire il codice promo “HYPER” durante la registrazione.

5 euro di bonus col codice promo HYPER se apri il conto HYPE Base

Non ci sono costi inerenti all’apertura del conto HYPE Base, così come sono assenti costi di gestione mensili o annuali.

Ogni transazione che avviene tra gli Hypers, ovvero i titolari di questo conto, è gratuita e immediata.

La carta associata al conto è virtuale e gratuita, ma puoi richiedere la sua copia fisica pagando 9,90 euro per coprire le spese di emissione.

Se vuoi trasferire fondi su un altro conto o carta HYPE attraverso un bonifico bancario sappi che non pagherai assolutamente nulla.

Per prelievi inferiori a 250 euro al mese non sono previste commissioni, ma per ogni prelievo oltre tale limite viene applicata una commissione di 2 euro.

Inoltre con la carta puoi acquistare online e nei negozi fisici fino a un massimo di 7.500 euro.

Puoi ricaricare il conto fino a un massimo di 15.000 euro all’anno e la funzione di ricarica da carta offre una gamma di limiti che va da 1 centesimo a 250 euro. Per mezzo bonifico, invece, il limite massimo giornaliero è di 4.990 euro.

Per aprire il conto clicca sul link sottostante:

Inserendo il codice HYPER durante la registrazione, ti verranno accreditati immediatamente 5 euro di bonus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.