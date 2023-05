Apri il conto Sella, in omaggio per te una carta regalo IKEA

Il Conto Sella è la soluzione accessibile che cercavi per la gestione delle tue finanze personali che garantisce la comodità e la sicurezza delle più innovative soluzioni digitali. Inoltre, se apri il conto avrai una carta regalo IKEA.

Per aderire a questa promo, devi soltanto scegliere tra il Conto Sella Start, Premium o Circle entro il 5 giugno e accreditare lo stipendio entro il 5 luglio. Il valore della carta arriva fino a 100 euro.

Carta regalo IKEA per tutti i nuovi clienti Sella

Il Conto Sella propone una gamma completa di utili servizi per gestire le tur finanze, come la possibilità di effettuare il pagamento di bollettini, delle utenze e di inviare bonifici bancari direttamente dal tuo dispositivo mobile.

La piattaforma di home banking è facile da utilizzare e intuitiva, rendendo possibile il controllo del saldo e delle transazioni quando vuoi.

Se hai altri conti bancari presso altri istituti, puoi facilmente connetterli alla tua app Sella in pochi minuti. In questo modo, potrai tenere sotto controllo le tue finanze in modo sicuro e rispettando la direttiva europea sui servizi di pagamento, il tutto in un’unica app.

Inoltre, i conti includono carte di pagamento che possono essere collegate a Google Pay o Apple Pay, consentendoti di effettuare pagamenti direttamente dal tuo smartphone in molti negozi o di effettuare acquisti online in modo ancora più pratico e veloce.

Sella ti offre una serie di funzionalità avanzate, tra cui Plick, che ti permette di effettuare trasferimenti SEPA tramite l’app senza la necessità di conoscere l’IBAN del destinatario.

È sufficiente utilizzare il suo numero di cellulare o l’indirizzo email. Cosa aspetti? Clicca sul link qui sotto e apri il conto:

Non aspettare l’ultimo giorno utile per aprire il conto e ottenere la carta regalo IKEA. Una volta aperto il conto, puoi collegare l’applicazione al tuo dispositivo e accedere al conto e alla relativa carta di pagamento ovunque tu sia usando la tua voce tramite Google Home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.