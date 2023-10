Apri la tua partita IVA e gestiscila con FlexTax, da 366 euro l’anno

Vuoi aprire una nuova attività, iniziare la tua carriera da libero professionista, ma vuoi risparmiare sulla gestione della tua partita IVA? Affidati a FlexTax. Si tratta di una piattaforma di consulenza che offre servizi gratuiti, ma anche la possibilità di ottenere una gestione completa del proprio business a prezzi modici, senza per questo rinunciare alla qualità e alla professionalità di commercialisti esperti. Se sei vuoi aprire la partita IVA come libero professionista in regime forfettario, FlexTax si occuperà dell’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, della gestione della contabilità e della dichiarazione dei redditi. Inoltre, potrai anche avere accesso alla suite FlexTax Plus, che offre assistenza ticket e telefonica illimitata. Il tutto è disponibile a soli 366 euro all’anno. Se sei un commerciante, la piattaforma si occuperà di tutto, compresi iscrizione alla Camera di Commercio, bolli e diritti di segreteria per l’apertura, al prezzo di 579 euro all’anno.

FlexTax: i servizi gratuiti della piattaforma

Come già accennato, puoi utilizzare FlexTax anche se hai una partita IVA già attiva e desideri approfittare di alcuni servizi gratuiti della piattaforma. Tra questi vi è un gestionale di fatturazione con fatture cartacee illimitate e 100 fatture elettroniche gratis (dovrai comunque attivare il servizio al costo di 24 euro una tantum). Inoltre, potrai anche avere 10 ticket di assistenza fiscale gratis all’anno. Anche l’assistenza tecnica sul gestionale di fatturazione e altri strumenti della suite è gratuito. Potrai inoltre utilizzare strumenti di simulazione tasse e altri tool di calcolo, per sapere sempre quanto dovrai pagare. Infine, puoi anche approfittare dell’archivio documenti smart, per organizzare tutti i tuoi file in modo semplice e rapido, ma anche visualizzare video tutorial, guide fiscali e altri materiali informativi per la gestione contabile.

Hai provato i servizi gratuiti della piattaforma e desideri ottenere di più? Puoi cambiare consulente e affidare tutta la tua contabilità ai commercialisti online del gruppo al prezzo di 319 euro all’anno. Prova FlexTax e scopri come gestire la tua contabilità in modo semplice, risparmiando tempo e denaro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.