Apri ora conto corrente Fineco: canone azzerato il primo anno!

Se cercate un conto corrente comodo, con utili funzionalità per la gestione dei propri fondi, quello proposto da Fineco può probabilmente fare per voi. Offre un canone gratuito per il primo anno (poi azzerabile), se aprite il conto entro il 28 dicembre, ed è abbinato a una carta di debito VISA, compatibile con il circuito di pagamento nazionale Bancomat.

Fineco: il conto corrente che semplifica tutto

Con il conto corrente Fineco è facile gestire i soldi ed effettuare qualsiasi tipo di operazione. È possibile effettuare prelievi senza carta, grazie al codice QR, presso tutti gli ATM del gruppo Unicredit, attraverso il proprio smartphone. Sempre con quest’ultimo o lo smartwatch, si può anche pagare presso i negozi appoggiando il dispositivo al POS, dopo aver associato la carta ai portafogli digitali.

Il pagamento dei bollettini, dei bolli auto, delle multe e altre imposte può anche essere fatto con una semplice foto. L’app permette anche di richiedere l’invio del PIN della carta, nel caso in cui l’abbiate dimenticato, così come il blocco in caso di furto o smarrimento.

Con Fineco Pay, scambiate denaro con i vostri contatti che fanno uso del conto senza costi aggiuntivi e in tempo reale. Il conto include anche bonifici SEPA totalmente gratuiti, ma anche internazionali a commissioni zero verso 250 paesi in 20 valute diverse.

La carta di debito VISA Bancomat consente un aumento del massimale di spesa: fino a 5000€ al giorno per acquisti più costosi. È possibile prelevare gratuitamente fino a 3000€, anche prenotando il prelievo direttamente dall’app. Dall’area privata non mancano le impostazioni per personalizzare i limiti di spesa online e presso i negozi fisici, anche in base all’area geografica, così come i prelievi all’ATM.

L’assistenza Fineco è sempre disponibile 24 ore su 24, per tutta la settimana, sia tramite telefono che SMS per qualsiasi problema o chiarimento. Per aprire il conto basta seguire la procedura online dalla pagina dedicata.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com