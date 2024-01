Apri Selfy Conto: interessi al 5% sulle somme vincolate a 6 mesi

SelfyConto è il conto corrente online proposto da Banca Mediolanum con zero canone di tenuta conto, carte personalizzabili, tassi di interesse competitivi e una serie di servizi aggiuntivi.

Con la promozione in corso SelfyConto offre il 5% annuo lordo su somme vincolate a 6 mesi per i nuovi clienti che sottoscrivono il conto fino al 31 marzo 2024 accreditando lo stipendio.

L’offerta di SelfyConto:

5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi: L’offerta attuale di SelfyConto include la possibilità di ottenere un tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a 6 mesi. L’offerta è riservata ai nuovi clienti che sottoscrivono SelfyConto entro il 31/03/2024 con accredito dello stipendio.

Zero canone di tenuta conto: Il canone di tenuta conto è gratuito per tutti i clienti fino ai 30 anni, e per il primo anno anche per tutti i nuovi clienti.

Zero spese per prelievi in area euro e carta di debito: Con SelfyConto, è possibile prelevare denaro contante gratuitamente in area euro, la carta di debito inclusa nel pacchetto è gratuita e realizzata in PVC 100% riciclato.

Principali operazioni bancarie gratuite: SelfyConto consente di effettuare bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche senza alcun costo aggiuntivo.

Scelta tra diverse carte: SelfyConto offre una varietà di carte, tra cui carta di debito, carta di credito e carta prepagata. Inoltre è possibile personalizzare la propria carta scegliendo il colore, il circuito di pagamento (Visa o MasterCard) e addirittura inserendo una tua foto.

App Mediolanum: Con l’app Mediolanum, è possibile accedere facilmente a tutti i servizi bancari da smartphone.

Altri servizi: SelfyConto offre anche una serie di servizi aggiuntivi, come Selfy PayTime per rateizzare gli addebiti in conto, SelfyCare LifeProject per la protezione assicurativa, SelfyCare Travel per l’assicurazione viaggi, SelfyCare Pet per la protezione degli animali domestici, e SelfyShop per richiedere finanziamenti con condizioni vantaggiose.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.