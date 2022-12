Apri SelfyConto: per te 200€ di Buoni Amazon

SelfyConto è il conto corrente ideale per chi vuole una soluzione smart, digitale, semplice e sicura. I tuoi risparmi saranno protetti e allo stesso tempo hai molti vantaggi. Primo fra tutti che è gratuito fino a 30 anni. Quindi se sei giovane e vuoi iniziare a mettere i tuoi risparmi in banca questa è la soluzione che fa per te.

Nondimeno, se hai più di 30 anni non ti preoccupare. Il primo anno anche per te il canone di tenuta conto è gratis. Ma non è solo questo il vantaggio. Come dicevamo ce ne sono tantissimi e particolarmente interessanti. Non perdere tempo e approfitta della promozione che Mediolanum Banca ha in serbo per te.

Apri SelfyConto, puoi ricevere un Buono Regalo Amazon da 200 euro. Hai capito bene! 200 euro da utilizzare per i tuoi acquisti su Amazon, il colosso dello shopping online. E potrai comprare qualsiasi cosa tu desideri senza alcun limite. Affrettati perché la promozione non dura in eterno.

SelfyConto è la soluzione giusta per te e i tuoi risparmi

Banca Mediolanum è un’istituzione. Da tantissimi anni protegge i risparmi dei suoi clienti proponendo soluzioni su misura. Per te che ami la vita digitale e vuoi avere tutto a portata di smartphone c’è SelfyConto. Accredita lo stipendio o la pensione e ricevi subito il tuo regalo.

Puoi ottenere un Buono Amazon da 200 euro. Inoltre, se porti fino a 5 amici sarai premiato. Per ogni amico puoi ricevere 40 euro di Buoni Regalo Amazon. Anche loro saranno premiati con un voucher digitale dal valore di 10 euro. Cogli al volo questa opportunità, si tratta di un regalo pazzesco.

Con SelfyConto avrai subito la tua carta di debito gratuita. Puoi usarla anche online e per pagare direttamente con il tuo smartphone. Inoltre, tutti i prelievi in contante nell’area Euro sono senza commissioni e senza limiti di operazioni. Anche i bonifici non ti costano nulla.

