Apri ToT: il conto flessibile per la gestione della tua azienda

Tot è il conto aziendale online che offre diversi vantaggi per gestire le proprie finanze e il proprio business in tutta semplicità. Grazie all’IBAN italiano potrai effettuare bonifici online e incassare e accettare pagamenti dai tuoi clienti. Inoltre, con il conto Tot è inclusa anche una carta aziendale per i tuoi acquisti. Sfruttando la piattaforma PagoPA integrata, con Tot puoi pagare anche tributi, utenze, rette, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Inoltre, con questo conto aziendale puoi saldare le fatture dei tuoi fornitori attraverso le Ricevute Bancarie, pagare modelli di F24, ma anche di affidare completamente al tuo commercialista il pagamento di tasse e tributi attraverso la delega I24. Tutto ciò senza commissioni aggiuntive. Infine, attivando oggi un conto Tot potrai approfittare della promozione che offre un mese di canone gratuito.

Tot Essential e Premium: tutti i vantaggi dei piani aziendali

Il piano Essential, oltre all’IBAN italiano, permette operazioni SEPA in entrata gratuite e illimitate, ma anche 100 in uscita gratis, offre una carta di credito Visa Business inclusa, assistenza via chat o e-mail e possibilità di versamento contanti gratuito nelle filiali Banca Sella. Si tratta del piano base per gestire il tuo business ed è disponibile a 7 euro al mese (IVA esclusa). Il piano Professional, il più scelto dagli utenti, offre tutti i vantaggi di Essential, ma non solo. Tra i suoi ulteriori vantaggi vi sono 150 operazioni SEPA in uscita aggiuntive (quindi 250 in tutto) e la sincronizzazione automatica di fatture e corrispettivi del cassetto fiscale aziendale. Inoltre, potrai usufruire di strumenti per la riconciliazione semi-automatica delle fatture, possibilità di pagare quest’ultime con un clic e l’assistenza personale prioritaria. Tot Professional è disponibile al prezzo di 15 euro al mese (IVA esclusa).

I conti aziendali Tot sono gestiti in partnership con Banca Sella, la più grande banca privata italiana. Inoltre, grazie alla protezione fornita dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), i tuoi risparmi sul conto sono garantiti fino a 100.000 euro. Apri un nuovo conto aziendale Tot. Puoi effettuare l’operazione direttamente online, in soli 10 minuti. Hai 30 giorni per provare tutte le funzionalità del conto, gratis e senza impegno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.