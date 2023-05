Arriva in Italia ReiBanq: il conto business che supporta le aziende

È arrivata anche in Italia ReiBanq: nata oltre quindici anni fa dalla fusione di diverse realtà finanziarie e immobiliari, oggi gestisce servizi innovativi studiati per chi fa impresa. L’offerta principale di ReiBanq si identifica in un conto aziendale pensato per far crescere qualsiasi business a livello internazionale: non a caso offre diversi vantaggi, tra cui home banking con sistema operativo proprio, IBAN multivaluta, operatività in area SEPA e SWIFT e tanto altro.

Perché scegliere ReiBanq per la tua attività?

Se sei un imprenditore, sai quanto è importante la velocità di pagamento. Un solo ritardo, infatti, può bloccare tutto: dalle commesse alle consegne, perfino contratti. Per non parlare degli investimenti, spesso complessi e soprattutto costosi. Gestire molteplici obblighi è difficile senza il giusto supporto. ReiBanq è qui per aiutare tutte le realtà alle prese con queste difficoltà, offrendoti servizi dedicati che semplificheranno il tuo lavoro rendendolo più facile.

Un conto ReiBanq aziendale offre IBAN multivaluta, operatività SEPA e SWIFT, onboarding veloce e online banking 24 ore. In più, riceverai tutto il supporto e la rapidità necessari per effettuare pagamenti aziendali oltre confine: ReiBanq scambia 38 valute, servendo 180 Paesi con l’obiettivo di essere una risorsa agile ed efficiente, oltre che muovere il denaro rispettando i tempi dell’impresa. Lato Import-Export, otterrai supporto nella gestione dei pagamenti globali e pre-due diligence e gestione del rischio espletati internamente.

Avvia la tua richiesta in pochi minuti per attivare il tuo nuovo conto aziendale ReiBanq: dovrai soltanto inserire, nel form dedicato, i tuoi dati anagrafici, un indirizzo e-mail e un numero di telefono validi, la tua azienda e il valore delle transazioni mensili. Per aprire un conto business, sarà necessario soddisfare alcuni criteri e requisiti, che puoi trovare descritti nella pagina di supporto del sito web ufficiale di ReiBanq.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.