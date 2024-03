Assicura il tuo veicolo da 131 euro al mese con Prima

Un’assicurazione auto conveniente e affidabile? Con l’offerta Prima potrai assicurare la tua auto a partire da soli 131 euro. Scopri il prezzo in meno di un minuto: ti basta inserire la targa e calcolare il preventivo direttamente online.

Perché scegliere Prima per la tua assicurazione

Con oltre due milioni e mezzo di clienti, Prima assicura non solo auto, ma anche moto e furgoni. Si tratta di una soluzione pratica e flessibile: calcoli il tuo preventivo online in meno di un minuto, personalizzi la tua polizza come preferisci e procedi subito all’acquisto, in piena autonomia.

Con l’offerta Prima, potrai optare per un’assicurazione auto a pagamento mensile. La tua polizza resta annuale, ma potrai dividere i costi in comode rate mensili, senza alcun finanziamento, semplicemente utilizzando la tua carta oppure la piattaforma PayPal. Così non devi affrontare costi ingenti in un’unica soluzione.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Prima è la possibilità di personalizzare la tua copertura assicurativa. Puoi scegliere il massimale e la tipologia di guida più adatti alle tue esigenze, garantendoti così una protezione su misura. Inoltre, potrai sempre contare su un’assistenza clienti dedicata, via telefono oppure e-mail.

Prima, infine, offre anche un sistema di gestione online: puoi controllare e aggiornare la tua polizza in completa autonomia, direttamente dal tuo computer o smartphone, in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Insomma: con Prima non solo avrai la sicurezza di una copertura affidabile per il tuo veicolo a partire da soli 131 euro, ma avrai anche accesso a vantaggi che renderanno la tua esperienza più semplice e trasparente.

Calcola il tuo preventivo online: ti basta inserire la targa e attendere pochi minuti per scoprire quanto puoi risparmiare con Prima.