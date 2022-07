Assicurazione viaggi: come attivarla in pochi clic con HYPE

Nella lista delle migliori carte prepagate da utilizzare quest’estate troviamo HYPE: tra le sue funzionalità un programma di cashback sugli acquisti online e una polizza assicurativa per i viaggi.

La carta è disponibile in tre versioni HYPE, NEXT E PREMIUM:

La versione basica HYPE, a canone zero, adatta per la gestione delle spese quotidiane. Offre una carta virtuale disponibile in app, protetta da crittografia e utilizzabile per effettuare pagamenti online o in negozio, in totale sicurezza.

La versione NEXT che permette di ricevere anche la carta fisica – una carta di debito Mastercard – e consente di effettuare prelievi e bonifici istantanei gratuiti.

Ed infine HYPE PREMIUM che include tra le sue funzionalità una polizza assicurativa per i viaggi, attivabile direttamente in pochi clic dall’app, e permette di ricevere assistenza prioritaria in qualsiasi giorno dalla settimana, ovunque nel mondo tramite Whatsapp, telefono, email o chat.

Per offrire questo servizio tra i più competitivi e innovativi sul mercato assicurativo HYPE ha stretto una collaborazione con Allianz Travel. La polizza copre ritardo o annullamento del volo, smarrimento bagaglio, cancellazione viaggio, spese di assistenza medica in caso di emergenza all’estero e anche il soccorso in caso di incidente in montagna. Il pacchetto assicurativo include inoltre il rimborso su prelievi in caso di rapina e copertura sugli acquisti.

I clienti HYPE PREMIUM hanno anche accesso gratuito alle lounge aeroportuali di Linate, Olbia, Catania e il Fast Track gratuito negli aeroporti di Fiumicino, Linate, Venezia, Olbia e Catania.

Oltre alle assicurazioni incluse nel profilo, sono presenti altri pacchetti assicurativi a pagamento e attivabili a scelta come l’assicurazione auto e moto.

Ricordiamo inoltre che tra le funzionalità del conto HYPE è presente anche un programma di cashback che consente di ottenere fino al 10% dell’importo speso per gli acquisti su centinaia di siti partner tra i quali troviamo anche Booking, Volagratis, Unieuro, Yoox Grupon.

