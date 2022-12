Assicurazione viaggio gratuita: come ottenerla con Carta YOU

Carta You è la carta di credito offerta da Advanzia Bank, gratuita e che si gestisce completamente online. Uno dei principali vantaggi è che non prevede alcun canone annuale, quindi non dovrai pagare alcun costo per mantenere attiva la tua carta di credito.

La Carta non prevede alcuna commissione sugli acquisti o per il prelievo di denaro in contanti in tutto il mondo. In più, se durante i tuoi viaggi utilizzerai Carta YOU, avrai inclusa un’assicurazione di viaggio completa con copertura totale gratuita.

La richiesta per attivare Carta YOU è gratuita e si effettua completamente online in pochi minuti.

Carta YOU si può ottenere senza dover cambiare banca. Per saldare gli importi spesi con la tua carta riceverai infatti una fattura, che potrai pagare tramite bonifico bancario dal tuo conto bancario esistente.

Questa carta offre inoltre la possibilità di pagare i tuoi acquisti senza interessi con un termine di scadenza fino a 7 settimane. In questo modo puoi gestire meglio il tuo budget e pianificare i tuoi acquisti in modo più conveniente. Se effettui un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 di un mese), riceverai il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e potrai saldarla fino al 3 del mese seguente.

La carta è dotata delle più recenti tecnologie di sicurezza così potrai effettuare i tuoi acquisti in tutta tranquillità. In più avrai un servizio clienti sempre al tuo servizio e potrai contare su un team di assistenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per risolvere qualsiasi problema o domanda tu possa avere.

Per conoscere tutti i vantaggi di Carta YOU clicca qui.

