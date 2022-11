Assistenza della carta di credito: qual è la soluzione migliore?

L’assistenza relativa a una carta di credito è un aspetto troppo spesso sottovalutato.

Molte persone infatti, richiedono questi strumenti di pagamento senza ricevere adeguate certezze nel caso si dovesse presentare un problema. Ciò comporta a ritrovarsi in situazioni alquanto spiacevoli, tutto per una distrazione piuttosto banale nella scelta di un servizio inadeguato.

Le evenienze in cui il supporto può venire utile sono molteplici: si va dal furto, allo smarrimento, fino a malfunzionamenti di vario tipo. Di fatto, è bene scegliere tra piattaforme come Carta YOU di Advanzia.

Questo servizio, come non tutti quelli del settore fanno, offre un servizio clienti gratuito, attivo 24 ore su 24. Nello specifico, è possibile accedere all’assistenza della carta di credito contattando il numero telefonico +39 800 761677 oppure rivolgendosi alla casella di posta elettronica clienti@cartayou.it.

Il tutto non solo per risolvere problemi urgenti, ma anche per porre domande sul funzionamento della carta in questione.

L’assistenza della carta di credito è essenziale in caso di furto o smarrimento

Se è vero che un ottimo servizio di assistenza è molto utile in ottica carta di credito, va tenuto conto che anche i sistemi di sicurezza sono essenziali. In questo modo infatti è possibile limitare le possibili criticità di tali strumenti.

Anche in questo contesto Carta YOU si dimostra all’altezza della situazione. Possiamo parlare di Mastercard Secure Code, Chip EMV e altre soluzioni tecnologicamente avanzate per evitare sul nascere furti, clonazioni e altri pericoli.

A tutto ciò, vanno aggiunti tanti altri vantaggi di varia natura legati a questa carta. Possiamo, per esempio, citare:

L’ assenza di commissioni annuali ;

; l’ assenza di commissioni per il prelievo di denaro in contanti;

in contanti; un’ assicurazione di viaggio gratuita e completa;

e completa; credito gratuito fino a 7 settimane ;

; riepilogo delle transazioni online attraverso app;

attraverso app; possibilità di effettuare pagamenti contactless.

Una serie di vantaggi che ha permesso a Carta You, nel giro di pochi mesi dal suo lancio, di diventare uno dei servizi del settore più diffusi e apprezzati sul territorio italiano.

