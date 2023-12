AtlasVPN: sconto di natale dell'86% + 6 mesi aggiuntivi

Approfitta ora dell’ultima offerta di AtlasVPN, per navigare in sicurezza e in anonimato ovunque ti trovi, a un prezzo scontato dell’86%, che a soli 1.54€ al mese ti regala anche 6 mesi aggiuntivi in omaggio!

Il servizio offerto da Atlas consente di essere utilizzato in una moltitudine di ecosistemi e dispositivi, offrendo i server più veloci in tutto il mondo.

AtlasVPN: l’offerta di natale da non perdere

A soli 1.54€ al mese, per 2 anni, AtlasVPN consente di:

Sfruttare i server ottimizzati per gaming e video: per goderti i tuoi contenuti preferiti senza interruzioni, buffering o lag. Atlas VPN offre server a 10 Gbps, che garantiscono una connessione veloce e stabile, e server MultiHop, che ti consentono di connetterti a più paesi contemporaneamente, aumentando sicurezza e possibilità di collegarsi a qualsiasi sito, senza alcuna restrizione.

per goderti i tuoi contenuti preferiti senza interruzioni, buffering o lag. Atlas VPN offre server a 10 Gbps, che garantiscono una connessione veloce e stabile, e server MultiHop, che ti consentono di connetterti a più paesi contemporaneamente, aumentando sicurezza e possibilità di collegarsi a qualsiasi sito, senza alcuna restrizione. Rimanere protetto e al sicuro online: insieme a una crittografia AES 256-bit, oltre che ChaCha20 e IPSec/IKEv2, la VPN utilizza il protocollo WireGuard, che offre una protezione avanzata e una maggiore efficienza rispetto ai protocolli tradizionali. Non raccoglie inoltre attività d’utilizzo, query, DNS o altre informazioni sensibili che potrebbero essere ricondotte agli utenti, garantendo sempre il massimo della privacy.

insieme a una crittografia AES 256-bit, oltre che ChaCha20 e IPSec/IKEv2, la VPN utilizza il protocollo WireGuard, che offre una protezione avanzata e una maggiore efficienza rispetto ai protocolli tradizionali. Non raccoglie inoltre attività d’utilizzo, query, DNS o altre informazioni sensibili che potrebbero essere ricondotte agli utenti, garantendo sempre il massimo della privacy. Avere accesso a qualsiasi sito: Atlas VPN ti permette di scegliere tra oltre 1000 server situati in 48 località geografiche in tutto il mondo. Puoi così sbloccare i contenuti geo-limitati, come le principali piattaforme streaming, e molto altro.

Atlas VPN ti permette di scegliere tra oltre 1000 server situati in 48 località geografiche in tutto il mondo. Puoi così sbloccare i contenuti geo-limitati, come le principali piattaforme streaming, e molto altro. Mantenere protetti tutti i tuoi dispositivi: è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV, Amazon Fire TV e Apple TV. Puoi scaricare e installare Atlas VPN su tutti i tuoi dispositivi e usarli contemporaneamente.

Abbonandoti ora ad AtlasVPN e approfitta dell’offerta di natale, risparmiando l’86% sul prezzo finale e ottenendo anche 6 mesi aggiuntivi. Nel caso non fossi soddisfatto, ha tempo fino a 30 giorni per richiedere un rimborso, grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.