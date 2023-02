Come vedere Atletico Madrid-Getafe in streaming

Atletico Madrid-Getafe, in campo al Metropolitano della capitale spagnola, alle ore 18:30 di sabato 4 febbraio. Un incontro de LaLiga per cui i bookmaker non hanno molti dubbi: i colchoneros non dovrebbero incontrare troppe difficoltà nel superare los azulones di fronte ai propri tifosi, anche alla luce degli ultimi risultati ottenuti in campionato dalle due squadre. Occhio però al possibile testacoda, un singolo episodio può rivelarsi decisivo.

Atletico Madrid-Getafe: guarda la partita in streaming

Chi vuol seguire questa fase caldissima del Campeonato Nacional può guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto la voce di Stefano Borghi per la telecronaca.

Gli uomini di Simeone sanno di non potersi permettere errori, così da poter rimanere ancorati alla zona utile per la qualificazione alla prossima Champions ed eventualmente accorciare le distanze che li separano dal trio di squadre che guida la classifica: Barcellona, Real Madrid e Real Sociedad. Invece, gli ospiti schierati da Quique, sono chiamati a cercare il colpaccio in trasferta, per portare a casa punti che si rivelerebbero molto importanti ai fini della lotta per la salvezza, allontanando così lo spettro di una retrocessione in Segunda División.

Di seguito, diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto. I moduli adottati suggeriscono due approcci radicalmente differenti alla gara.

Atletico Madrid (4-3-3): Oblak, Molina, Savic, Hermoso, Reinildo, Llorente, Koke, Lemar, Correa, Morata, Griezmann;

Getafe (5-2-1-2): Soria, Damian, Djené, Duarte, Alderete, Iglesias, Milla, Algobia, Alena, Mayoral, Unal.

La diretta streaming di Atletico Madrid-Getafe su DAZN prenderà il via a ridosso del match, con anticipazioni dell’ultimo minuto dagli spogliatoi e analisi pre-partita. Al termine, invece, le consuete interviste, gli approfondimenti su quanto visto in campo e gli highlight per rivivere le azioni salienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.