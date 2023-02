Attiva gratis conto Finom per una gestione snella di fatture e spese

Finom propone un servizio completo che consente la gestione snella di fatture e spese, ma anche servizi bancari a zero costi.

La sua piattaforma digitale è all-in-one, la quale integra quanto occorre a PMI e liberi professionisti per mandare avanti senza intoppi la propria attività.

L’IBAN dei vari conti Finom è italiano e, a ogni transazione effettuata, otterrai un cashback pari al 3%. A chiudere il quadro l’alto livello di sicurezza.

Devi soltanto scegliere in questa pagina il piano che si adatta di più alle tue esigenze di business provandolo gratuitamente per un mese, dopodiché sarai libero di scegliere se rinunciare o attivarlo definitivamente.

Se vuoi una gestione snella di fatture e spese, scegli un piano Finom

Se hai necessità di una gestione snella di spese e fatture, un conto Finom è quello ideale per te. L’apertura del conto avviene in 72 ore esclusivamente online accedendo QUI.

Aperto il conto, otterrai carte fisiche e virtuali con limite di prelievo fino a 10.000 euro e che potrai collegare a Google Pay per pagare in mobilità.

Insieme al conto otterrai anche uno strumento di fatturazione completo, senza costi aggiuntivi e con cui potrai generare in modo snello e in pochi secondi i documenti da inviare.

Hai a disposizione dei modelli personalizzabili e preimpostati, in cui potrai inserire in modo automatico un link per consentire ai clienti di versare denaro rapidamente.

Nell’immagine qui sotto potrai visionare la tabella riepilogativa dei vari conti Finom, in cui sono indicati tipologia e costi:

Se vuoi maggiori dettagli, ti invitiamo a consultare questa pagina.

La caratteristica all-in-one della piattaforma Finom ti consente l’accesso a tutti gli strumenti che ti occorrono per la gestione dell’attività e per tenere sott’occhio la contabilità.

Finom è anche la scelta ideale per i freelance che hanno appena iniziato il loro percorso lavorativo.

Quindi, non ti resta che approfittare della prova gratuita di un mese per provare uno dei piani Finom.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.