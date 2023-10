Attiva HYPE Next e ottieni subito un bonus di 20 euro

HYPE Next è un conto veramente conveniente, che offre numerosi vantaggi. Tra questi vi sono la carta di debito Mastercard, la possibilità di effettuare prelievi e bonifici istantanei gratuiti, di ricaricare il conto da un’altra carta gratis senza limiti, ma anche una polizza su acquisti, riparazione elettrodomestici e assistenza medica. Come se non bastasse, HYPE ha deciso di offrire un bonus di 20 euro a tutti i nuovi clienti che richiederanno il conto. Per ottenerlo basterà semplicemente inserire il codice promo “YOU” in fase di registrazione. HYPE Next ha un canone dal prezzo competitivo (se si considerano i vantaggi che offre il conto), ovvero soltanto 2,90 euro al mese.

HYPE Next: tutti i vantaggi del conto premium

Aprire un conto Next è molto semplice. Puoi fare tutto online in pochi minuti. Dovrai soltanto avere a portata di mano un documento d’identità e una fotocamera funzionante, poiché è necessario registrare un video per verificare la tua identità. Dopo aver seguito i passaggi, inserito il codice promo e firmato il contratto, avrai subito una carta virtuale attiva, che puoi utilizzare per i tuoi acquisti online e non solo. Scaricando l’app ufficiale di HYPE potrai sfruttare la funzionalità Radar, che ti permette di consultare saldo e movimenti del tuo conto e collegare anche i conti delle altre banche, in modo da avere sempre tutto sotto controllo in un’unica app. Next ti offre anche dei 20 Box di risparmio, come Box Salvadanaio o Box Obiettivo, per mettere da parte i tuoi soldi.

Questo conto include anche diverse assicurazioni, come shopping, riparazioni, assistenza medica, ecc., senza costi aggiuntivi. Gli acquisti effettuati con HYPE Next sono protetti fino a 2.000 euro da danni o furti (riparazione o sostituzione). Lo stesso vale per i tuoi prelievi, in caso di furto, scippo o rapina. Anche i tuoi elettrodomestici, TV o console per videogame sono al sicuro, con una copertura massima di 2.500 euro l’anno. Infine, se hai bisogno di aprire un prestito, con il conto Next puoi ottenere fino a 50.000 euro, effettuando la richiesta direttamente online. Apri un conto HYPE Next e scopri un nuovo modo di gestire i tuoi risparmi.

