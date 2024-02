Attiva la Carta Oro American Express e ricevi un bonus di 250€: ecco come

Entrare in possesso di una carta di credito è un vantaggio di per sé, a patto di poter risparmiare in qualche modo. Se ne stai cercando una, l’offerta speciale di American Express potrebbe fare al caso tuo.

Se richiedi la Carta Oro della società statunitense, potrai ottenere uno sconto immediato di 250 euro se effettui transazioni dal valore totale di 3.000 euro nei primi tre mesi dall’attivazione. Continua a leggere se vuoi conoscere i dettagli.

Carta Oro American Express: attivazione online entro il 22 febbraio

Questa offerta è disponibile soltanto per i nuovi clienti che attivano online la Carta Oro online entro il 22 febbraio. La prima cosa che devi fare è entrare nel sito ufficiale di American Express e cliccare su “Richiedila Ora”.

La procedura è semplice e ti porterà via soltanto pochi minuti. Tiene a portata di mano il tuo documento di identità, che dovrai caricare digitalmente. Una volta accettata la tua richiesta, la carta sarà spedita a casa tua entro 10-14 giorni lavorativi.

Non parliamo soltanto di una semplice carta di credito, ma di un vero e proprio pass per una serie di vantaggi. La buona notizia è che il primo anno non paghi la quota annuale; puoi anche dilazionare i tuoi pagamenti.

Inoltre, hai accesso gratuito al programma Priority Pass, così le tue esperienze di viaggio diventano più “cool”.

American Express impone però dei requisiti specifici per ottenere la carta. In primis devi essere maggiorenne, poi essere titolare di un conto corrente in banca (le prepagate non sono valide), essere residente in Italia e avere un reddito annuo lordo di almeno 25.000 euro

Ribadiamo nuovamente che dovrai effettuare transazioni dal valore di 3.000 euro nei primi 90 giorni se vuoi lo sconto di 250€ sul tuo estratto conto. Clicca qui sotto e richiedi la carta oggi stesso senza aspettare l’ultimo giorno utile di promozione.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.