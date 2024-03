Avalanche (AVAX) guadagna trazione grazie alla ripresa dei prezzi

Il mercato delle criptovalute ha subito un leggero calo durante il fine settimana, ma da allora i rialzisti hanno ripreso slancio. In un contesto di ripresa dei prezzi, Avalanche (AVAX), uno dei migliori altcoin, ha guadagnato terreno in modo significativo, dando un vantaggio ai guadagni.

Allo stesso tempo, Memecoin (MEME), uno dei principali token meme, sta registrando un crescente interesse da parte degli investitori. Alla festa si aggiunge NuggetRush (NUGX), una criptovaluta emergente e una delle nuove ICO più promettenti. Di recente ha superato i 3 milioni di dollari nella prevendita in corso e la community si aspetta un debutto esplosivo sul mercato, ormai alle porte.

>> NuggetRush: tutto quel che devi sapere <<

NuggetRush (NUGX): supera i 3 milioni di dollari nella prevendita

NuggetRush (NUGX) è diventata popolare tra le criptovalute dopo aver raggiunto i 3 milioni di dollari nella prevendita. Questa impresa consolida il suo status di migliore ICO e il suo debutto sul mercato si preannuncia esplosivo. Nel round di lancio dell’ICO, un token costa solo 0,019 $ e gli analisti prevedono un’oscillazione del 7.000% dopo il lancio – a tutta potenza!

Oltre alle prospettive da Lambo, investitori e appassionati hanno affollato la prevendita grazie al suo concetto unico. Unisce le caratteristiche di meme, GameFi, P2E e NFT, distinguendosi dalla maggior parte delle memecoin. Oltre al suo fascino memetico, il token NUGX servirà come valuta di gioco e come token di governance.

Come criptovaluta P2E, ospiterà un gioco avvincente basato sull’estrazione dell’oro. I giocatori dovrebbero aspettarsi un gioco emozionante e coinvolgente e l’opportunità di guadagnare preziosi oggetti di gioco. È interessante notare che gli oggetti raccolti durante il gioco di estrazione dell’oro possono essere scambiati sul marketplace NFT con asset del mondo reale come denaro o oro.

Predisposta per un’adozione massiccia e una crescita esplosiva, NuggetRush è una delle migliori criptovalute da acquistare ora. Puoi salire su questo treno e posizionarti per ottenere guadagni sbalorditivi partecipando alla prevendita ora-WAGMI.

>> Scopri NuggetRush ora <<

Avalanche (AVAX): registrando un rialzo sostanziale

Avalanche (AVAX) è una blockchain layer-one con un’architettura unica. La rete è composta da tre singole blockchain con scopi distinti, il che la rende unica nel panorama delle criptovalute. Di conseguenza, non sorprende che la sua adozione da parte di sviluppatori e costruttori abbia subito un’impennata.

In concomitanza con l’andamento del mercato delle criptovalute, Avalanche ha registrato un rimbalzo, ritestando i livelli visti l’ultima volta nel 2022. Come ci si aspettava, questo sviluppo ha scatenato un’ondata di entusiasmo in tutta la community, con i possessori che si aspettano ulteriori rialzi.

Grazie al rialzo sul mercato all’orizzonte, Avalanche è uno degli altcoin da tenere d’occhio, forse un’opzione di investimento più convincente di DYM e JUP. Mentre corre verso il suo massimo storico (ATH), rappresenta un’onda rialzista da non perdere.

Memecoin (MEME): preferita dagli investitori

Memecoin (MEME) è il token di utilità nativo di Memeland, uno studio di incentrato sul Web3. Ha fatto il suo ingresso sulla scena delle criptovalute nel 2023 e non si è guardato indietro, consolidando il suo status di uno dei migliori token meme.

Nonostante l’aumento della concorrenza all’interno dell’ecosistema dei meme, vista la comparsa di memecoin di Solana, memecoin di Elon e memecoin azionarie, MEME è riuscita a rimanere nella conversazione. Questo la rende una delle migliori criptovalute in cui investire, soprattutto se sei alla ricerca di guadagni significativi, considerando che è di ispirazione meme.

Alla luce di quanto sopra, ti consigliamo di aggiungere Memecoin al tuo portafoglio di criptovalute. Al fine di evitare la FOMO (fear of missing out), ti consigliamo di accumulare MEME e di fare HODL.

Conclusione

Il mercato delle criptovalute è in ripresa, con Avalanche che sta guadagnando una trazione significativa e sta ritestando i livelli visti l’ultima volta nel 2022. Allo stesso tempo, Memecoin sta rapidamente diventando la preferita dagli investitori, mentre NuggetRush sembra pronta a esplodere dopo il suo lancio. Per posizionarti in vista di guadagni sbalorditivi, puoi partecipare alla prevendita di NUGX tramite il link qui sotto.

Visita il sito della prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.