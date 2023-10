Axerve: ottieni il rimborso sulle commissioni con POS Easy

Poter contare su un servizio POS sempre affidabile, sicuro ed economico è il sogno di chiunque abbia un’attività. Axerve è la risposta a tutto ciò. I nuovi clienti che sceglieranno il piano POS Easy a commissioni entro il 30 novembre, potranno approfittare di una super promozione che permette loro di ottenere il rimborso delle commissioni sulle microtransazioni (fino al 31 dicembre 2023).

Ciò significa che ogni volta che verrà registrato un pagamento inferiore ai 10 euro, le commissioni da pagare verranno completamente rimborsate sul conto indicato dall’esercente. Axerve prevede di inviare l’importo del cashback tramite bonifico a partire dal mese successivo alla scadenza della promozione (ovvero gennaio 2024). Per l’attivazione del servizio è comunque prevista un’imposta di bollo del costo di 16 euro.

Non solo cashback: gli altri vantaggi di POS Easy a commissioni di Axerve

Il rimborso delle commissioni sulle microtransazioni è un’offerta a tempo, che durerà ancora poche settimane. Tuttavia, Axerve riserva ai suoi clienti altri vantaggi “permanenti”. Il primo è sicuramente il POS a canone zero. Dopo l’acquisto del dispositivo (al prezzo di 100 euro + IVA), non verrà infatti applicato nessun altro costo aggiuntivo. Inoltre, il costo standard delle commissioni (micro e non) è sempre pari all’1% dell’importo pagato. Infine, Axerve fornisce ai propri clienti il POS PAX A920 Pro, leggero ed elegante, dotato di sistema operativo Android, connettività WiFi 4G e capace di stampare lo scontrino su carta termica in doppia copia. Con il POS verrà inviata anche una SIM multipoeratore, in grado di connettersi automaticamente alla copertura migliore presente nella tua zona.

POS Easy accetta i pagamenti da tutti i principali circuiti nazionali e internazionali (Mastercard, Visa, VPay, Pago Bancomat e Maestro), ma non solo. Il servizio accetta anche i pagamenti tramite i wallet digitali più utilizzati, come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Grazie alla dashboard online myStore di Axerve puoi controllare il tuo business in tempo reale. Infine, l’accredito sul tuo conto corrente avverrà regolarmente il giorno lavorativo successivo all’incasso. Passa ad Axerve e risparmia sulla tua attività.

