Axerve POS Easy: liberati delle commissioni e paga solo il canone

Axerve POS Easy è ideale se vuoi liberarti per sempre delle commissioni e pagare soltanto un canone mensile. Ti fornisce un dispositivo compatto e dotato di tutto il necessario per funzionare sempre e ovunque, insieme a una piattaforma da dove puoi gestire la tua liquidità e gli incassi del negozio.

Axerve POS Easy: di addio alle commissioni con il canone mesile!

Axerve POS Easy può essere sintetizzati i queste principali caratteristiche:

Connettività indipendente : il POS include una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G di qualsiasi operatore con la migliore copertura disponibile della zona in cui ti trovi.

: il POS include una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G di qualsiasi operatore con la migliore copertura disponibile della zona in cui ti trovi. Accrediti sul tuo conto corrente : Axerve accredita gli incassi su qualsiasi conto corrente italiano di cui sei già titolare, tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Non servirà aprirne uno nuovo.

: Axerve accredita gli incassi su qualsiasi conto corrente italiano di cui sei già titolare, tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Non servirà aprirne uno nuovo. Design moderno ed elegante : ti verrà fornito il POS Android PAX A920 Pro, dotato di un design compatto, moderno ed elegante, che ti permette di portarlo comodamente anche in giro.

: ti verrà fornito il POS Android PAX A920 Pro, dotato di un design compatto, moderno ed elegante, che ti permette di portarlo comodamente anche in giro. Dashboard myStore : con la dashboard online di Axerve, hai sempre tutto sotto controllo. L’interfaccia intuitiva e semplice da navigare ti permette di avere aggiornamenti in tempo reale su tutti i pagamenti incassati tramite POS.

: con la dashboard online di Axerve, hai sempre tutto sotto controllo. L’interfaccia intuitiva e semplice da navigare ti permette di avere aggiornamenti in tempo reale su tutti i pagamenti incassati tramite POS. Assistenza : disponibile 7 giorni su 7 per qualsiasi richiesta o necessità.

: disponibile 7 giorni su 7 per qualsiasi richiesta o necessità. Nessun vincolo di permanenza: cambia servizio quando vuoi senza pagare alcuna penale.

Tariffe:

Canone mensile di 17 € + IVA : se con il tuo POS incassi fino a 10.000 euro all’anno.

: se con il tuo POS incassi fino a 10.000 euro all’anno. Canone mensile di 22 € + IVA: se con il tuo POS incassi fino a 30.000 euro all’anno.

Oltre i 30.000 € di transato viene aggiunto un costo di commissione dell’1% + IVA per l’importo eccedente la soglia dei 30.000 €, da sommare al canone mensile di 22 € + IVA.

Per richiederlo non devi far altro che recarti nella pagina principale e fare clic su “Richiedilo subito”, seguendo i passaggi indicati dalla procedura per riceverlo direttamente all’indirizzo che hai indicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.