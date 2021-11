Axerve regala il POS per 4 mesi, zero costi assoluti

Tutte le attività commerciali devono dotarsi di un POS per la riscossione di pagamenti digitali, e con i recenti incentivi del governo sia per i cittadini che per gli esercenti non c'è attività che non disponga di uno. Tuttavia è capitato molte volte di avere a che fare con commercianti che non accettano pagamenti sotto certe soglie o che mettono dei limiti per costi di gestione e commissioni troppo alte da parte dei fornitori di servizi.

Per questo come per le banche completamente smart che hanno azzerato completamente i costi per chi ha un conto corrente, sono nati nuovi servizi smart per chi deve gestire un POS, con soluzioni molto più innovative e con costi più bassi rispetto a quelle delle banche tradizionali. Il servizio è praticamente identico, solo che ci sono dei forti risparmi.

POS Axerve per 4 mesi gratis

Per chi è alla ricerca di un'alternativa infatti segnaliamo che con il codice 4EVERPOS è possibile ottenere il POS di Axerve per ben 4 mesi completamente gratis, a fronte di una formula tradizionale di abbonamento che copre anche le commissioni relative alle transazioni. Anche con un incasso in forma digitale contenuto, diventa molto conveniente per qualunque esercente.

E non dimentichiamo che chi paga con carta tende anche a spendere di più, in quanto la percezione di spesa è molto più bassa rispetto a quella della spesa in contanti. La formula è completa e non prevede commissioni sulle transazioni. Ci sono ad esempio delle soglie relative ai pagamenti incrementali in forma di canone, e non ci sono commissioni sul transato.

Ad esempio partendo da 10.000€ di transazioni annuali il canone per avere un POS illimitato con SIM 4G inclusa per pagamenti in ogni frangente e possibilità. Partendo da 17€ + IVA mensili, un costo irrisorio per chi gestisce un'attività commerciale quando le banche tradizionali prendono un fitto più chiamata e commissioni sulla transazione.