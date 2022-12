Azienda e carta di credito: quale servizio scegliere?

L’abbinamento azienda e carta di credito è, senza ombra di dubbio, vincente.

Se per il comune consumatore poter posticipare i pagamenti può risultare utile, è facile intuire come per un’impresa questo vantaggio risulti ancora più interessante.

Sapersi districare tra clienti e fornitori infatti, risulta spesso molto difficile e, saper contare su una piattaforma solida, può costituire un vantaggio strategico non da poco.

Non per niente, in questa nicchia specifica di mercato, si sono affacciate diverse piattaforme tra cui spicca Tot.

Stiamo parlando di un conto aziendale con carta che, per solidità e condizioni favorevoli, sta conquistando un numero sempre più elevato di imprenditori.

Il motivo del successo? Tot va ad offrire alcune funzioni specifiche, come vedremo in seguito, che vanno a risolvere alcune criticità legate al mondo aziendale.

Azienda e carta di credito? Ecco perché questa è la scelta giusta

Tot ha l’innegabile pregio di abbinare il meglio dei classici conti correnti aziendali in un unico pacchetto.

Parliamo di una carta di credito Visa Business, abbinata a un conto con IBAN italiano. Una soluzione ideale per gestire le spese e gli introiti, ricevendo bonifici SEPA anche internazionali.

L’intera gestione del conto avviene attraverso un’app mobile, caratterizzata da un’interfaccia semplice da gestire anche per chi non ha dimestichezza con la tecnologia.

Nel contesto più stretto della carta, questa permette di ottenere una linea di credito a 60 giorni, senza costi aggiuntivi, attraverso la tecnologia dual-mode. La stessa risulta ideale anche per quanto concerne pagamenti contactless o transazioni legate a sistemi come Google Pay e Paypal.

A ciò, va aggiunta una sicurezza e solidità di fondo da non sottovalutare: Tot infatti, è un servizio gestito da Banca Sella, uno degli istituti che offre maggiori garanzie ai propri correntisti.

Non solo: la possibilità di provare gratuitamente il servizio per i primi 30 giorni è un’opzione ideale per i titolari di azienda che vogliono saggiare le qualità di Tot prima di aprire definitivamente un conto.

